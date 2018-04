Yarı yıl tatili için eğlenceli öneriler

İstanbul Modern, 7-12 Yaş grubuna yönelik eğlenceli bir program hazırladı!

İstanbul Modern, 7-12 yaş grubundaki çocuklar için, okulların yarıyıl tatilinde olduğu 27 Ocak – 7 Şubat 2014 tarihleri arasında sanatla dolu, eğlenceli bir program hazırladı. Her gün farklı bir etkinliğin düzenlendiği 7-12 Yaş Grubu İçin Yarı Yıl Sanat Atölyeleri’nde çocuklar resim, heykel, yerleştirme, tasarım, mimari gibi disiplinleri içeren uygulamalar yapıyor. Yarıyıl tatili boyunca çocuklara, sabah ve öğleden sonraları için iki program seçeneği sunuluyor. Haftanın her günü farklı bir program uygulanıyor. Hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında düzenlenen üç saatlik sabah atölyelerinde, pazartesi günleri “Kuş Evi”, salı günleri “Büyülü Gezegenler”, çarşamba günleri “Mavi Heykeller”, perşembe günleri “Gizemli Nesneler” ve cuma günleri “Takı Tasarımı” başlıklı programlar düzenleniyor. Hafta içi her gün 13.30-15.00 saatleri arasında düzenlenen bir buçuk saatlik öğleden sonra atölyelerinde pazartesi günleri “Kostüm Tasarımı”, salı günleri “Renkli Motifler”, çarşamba günleri “Hazır Nesneler”, perşembe günleri “Geleceğin Tasarımları”, cuma günleri “Köpük Kent” başlıklı programlar düzenleniyor.