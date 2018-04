Yüz Kumbarası Fotoğraf Sergisi

40 fotoğrafçı bir araya gelerek, gelecek için tarih yazan “Yüz Kumbarası” projesine hayat verdi. 40 fotoğrafçı, farklı alanlarda toplumsal hayatımızda ve popüler kültürümüzde iz bırakan 40’ar ismi fotoğraflayarak Türkiye’nin en kapsamlı görsel belleğini oluşturmak üzere 1.600 insan yüzü biriktirdi. Kumbara, 13 Şubat'ta Fransız Kültür Merkezi’ndeki sergiyle açılıyor.

Muammer Yanmaz’ın projelendirdiği Yüz Kumbarası’nın fotoğraf sergisi, İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde 13 Şubat – 19 Mart arasında ziyaretçilerini bekliyor!

40 fotoğrafçı, 2011 yılından beri, ülkemizin en kapsamlı görsel belleğini oluşturmak üzere, toplumsal yaşamımızda iz bırakan 40’ar kişiyi fotoğrafladı ve 1.600 yüz, kumbarayı doldurdu. Her gün karşılaştıklarımız, bazen eserlerini tanıyıp bilip, yüzlerini hiç görmediklerimiz… Bazen bizi güldürenler, bazen ağlatanlar, heyecanlandıranlar… Yeni tanıyıp hayran olduklarımız, eskilerden beri aşık olduklarımız... Perde arkasındakiler, her daim hayatın içindekiler… 40 farklı gözün objektifinden, ortak bir anlatım diliyle, Türkiye’nin en büyük fotoğraf albümünde bir araya geldiler.

Üstelik Yüz Kumbarası’nın açılmasını sabırsızlıkla bekleyenler arasında çocuklar da var, down sendromlu çocuklar. Projenin tüm geliri, kendini down sendromlu çocukların eğitimine ve hayata daha sıkı sarılmalarına adayan Dost Yaşam Vakfı’na aktarılacak.



Yüz Kumbarası Projesi Fotoğrafçıları

Ahmet Kuyucuoğlu, Ayça Oğuş, Ayşegül Çetinel, Barış Çebin, Başak Duru, Burcu Ergin, Cenk Kalava, Damla Öksüz, Deniz Özkan, Didem Öğütçü, Emre Mollaoğlu, Erhan Yüksel, Fatih Küçük, Filiz Dibi, Filiz Tülü, Gaye Yön, Gonca Soysal, Gülendam Yılmaz, Hazal Erkan, Işın Akpınar, İlknur Atalkın, İrem Sokullu, Lale Elmas, Leyla Durdoğan, Lolita Anjel, Maneki Neko, Merve Karahan, Mustafa Önder, Müge Kekeç, Nilay Dikmen, Niyazi Uğur Genca, Nuray Ertürk, Okşan Fındık, Özlem Çulhagil Kır, Sevil Akışık, Şebnem Eldes, Teoman Cimit, Teri Erbeş, Umut Altun, Vladi Benbanaste.

Sergi mekan tasarım: Coşar Kulaksız