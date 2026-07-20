İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü kimdir, kaç yaşında, nereli?

İpek Açar’ın eşi olarak da tanınan usta müzisyen Alper Kömürcü kimdir? Sanatçının müzik yolculuğu, kaç evlilik yaptığı ve ilk eşinin kim olduğu arama motorlarında sıkça araştırılıyor...

Alper Kömürcü Kimdir?

lper Kömürcü, 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Kömürcü, besteci, aranjör, orkestra şefi ve müzisyen kimlikleriyle tanınmaktadır. Özellikle son yıllarda sanatçı İpek Açar ile olan evliliği ve bu evlilikten doğan oğlu Ömer Alp ile sıkça gündeme gelmektedir. Ancak Alper Kömürcü, aslında müzik dünyasında uzun yıllardır emek veren, arkasında sağlam bir akademik altyapı ve başarılı projeler bulunan bir sanatçıdır.

Kömürcü, müzik hayatına küçük yaşlarda başlamış ve aldığı eğitimle yeteneğini taçlandırmıştır. Bugün hem solo projeleriyle hem de eşi İpek Açar ile birlikte gerçekleştirdiği ortak çalışmalarla müzikseverlerin beğenisini kazanmaya devam etmektedir.

Alper Kömürcü Kaç Yaşındadır?

Alper Kömürcü, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Bu bilgiye göre, 2026 yılı itibarıyla Alper Kömürcü 46 yaşındadır. Müzik kariyerine genç yaşta başlamış olan Kömürcü, bugün müzik dünyasının olgun ve deneyimli isimleri arasında yer almaktadır.

Alper Kömürcü Aslen Nerelidir?

Alper Kömürcü aslen Ankaralıdır. 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelen sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını da Ankara'da geçirmiştir. Müzik eğitiminin ilk adımlarını Ankara'da atan Kömürcü, daha sonra eğitimine farklı şehirlerde devam etse de memleketi Ankara ile olan bağını hiç koparmamıştır.

Alper Kömürcü'nün Eğitim Hayatı

Alper Kömürcü'nün müzik eğitimi, onun kariyerindeki en önemli yapı taşlarından biridir. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Kömürcü, bu alandaki yeteneğini akademik bir eğitimle pekiştirmiştir.

Konservatuvar Eğitimi: Müzik eğitimine ilk olarak Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nde başlamıştır. Burada temel müzik eğitimini alan Kömürcü, keman çalma becerisini geliştirmiş ve klasik müzik altyapısını oluşturmuştur.

Bilkent Üniversitesi Yılları: Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde devam eden Kömürcü, bu prestijli kuruma burslu olarak kabul edilmiştir. Bilkent Üniversitesi'ndeki eğitimini başarıyla tamamlayan sanatçı, burada caz armonisi, orkestrasyon gibi alanlarda kendini geliştirmiş ve dönemin önemli isimleriyle çalışma fırsatı bulmuştur.

Özel Çalışmalar: Akademik eğitiminin yanı sıra, Alper Kömürcü müzik dünyasının önemli isimlerinden özel dersler almış ve kendini sürekli geliştirmeye devam etmiştir. Bu çalışmalar, onun hem klasik müzik hem de modern müzik alanlarındaki yetkinliğini artırmıştır.

Alper Kömürcü'nün Müzik Kariyeri

Alper Kömürcü, müzik dünyasında çok yönlü bir sanatçı olarak tanınmaktadır. Besteci, aranjör, orkestra şefi ve müzisyen kimlikleriyle sektörde önemli bir yer edinmiştir.

Ödüllü Besteci

2005 yılında düzenlenen "Bilgisayarla Beste Yarışması"nda Alper Kömürcü büyük bir başarı elde etmiştir. "Mongol Çocuk" ve "Özgürlük" adlı eserleriyle Türkiye birinciliği kazanan sanatçı, bu ödülle müzik dünyasındaki yeteneğini tescillemiştir. Bu başarı, onun bestecilik kariyerindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Aranjör ve Yapımcı Kimliği

Alper Kömürcü, kariyeri boyunca çok sayıda albüm projesinde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak görev almıştır. Sektörün önde gelen isimlerine müzikal anlamda eşlik eden Kömürcü, birçok sanatçının albümlerinde imzası bulunan bir yapımcı olarak da tanınmaktadır. Onun aranjörlük yeteneği, özellikle pop müzik ve klasik müzik sentezinde kendini göstermiştir.

Orkestra Şefliği ve İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası

Alper Kömürcü'nün kariyerindeki en dikkat çekici çalışmalardan biri, kurucusu ve şefi olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası'dır. Bu orkestra ile Türk pop müziğinin dev isimlerinden Nilüfer gibi sanatçılarla büyük konser projelerine imza atmıştır. İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası, klasik müzik ile pop müzik arasında köprü kuran projeleriyle dikkat çekmektedir.

Kömürcü, orkestra şefliği kariyerinde sadece pop müzik sanatçılarıyla değil, aynı zamanda klasik müzik repertuvarıyla da geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştır. Onun yönetimindeki konserler, hem müzikal kalitesi hem de sahne performanslarıyla beğeni toplamaktadır.

İpek Açar ile Ortak Projeler

Alper Kömürcü, eşi İpek Açar ile birlikte birçok ortak müzik projesine imza atmıştır. "Nesilden Nesile" adlı proje, çiftin birlikte hayata geçirdiği ve akustik enstrümanlar barındıran uzun soluklu bir çalışmadır. Ayrıca "Mazi & Kıskanıyorum" ve "Haydi" gibi şarkılarda da İpek Açar ile birlikte çalışmıştır.

Bu ortak projeler, çiftin hem profesyonel hem de özel hayatlarındaki uyumunun bir yansıması olarak görülmektedir. Alper Kömürcü'nün aranjörlük ve bestecilik yeteneği, İpek Açar'ın yorumculuğuyla birleşince ortaya başarılı eserler çıkmıştır.

Alper Kömürcü ve İpek Açar Evliliği

Alper Kömürcü ile İpek Açar, 2019 yılında dünyaevine girmiştir. İpek Açar, daha önce 1999 yılında usta sanatçı Kayahan ile evlenmiş ve bu evlilikten Aslı Gönül adında bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Kayahan'ın 2015 yılındaki vefatının ardından bir süre yas tutan İpek Açar, hayatına Alper Kömürcü ile devam etme kararı almıştır.

Çiftin evliliği, müzik dünyasında da büyük yankı uyandırmıştır. İki müzisyenin bir araya gelmesi, hem özel hayatlarında hem de profesyonel kariyerlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Alper Kömürcü, İpek Açar'ın ikinci eşi olarak tanınsa da, kendisi bu evlilikle ilk kez nikah masasına oturmuştur.

İpek Açar ile Alper Kömürcü Arasındaki Yaş Farkı

İpek Açar ile Alper Kömürcü arasında 4 yıllık bir yaş farkı bulunmaktadır.

İpek Açar: 7 Şubat 1976 doğumludur.

Alper Kömürcü: 1980 doğumludur.

Bu durumda İpek Açar, eşi Alper Kömürcü'den 4 yaş büyüktür. Çiftin arasındaki bu yaş farkı, magazin basınında zaman zaman konuşulmuş ancak çiftin mutlu evlilikleri sayesinde bu konu fazla gündem olmamıştır. İpek Açar, eşiyle olan ilişkisini "Ömer doğduktan sonra Alper'le aşkımız katlandı" sözleriyle özetlemiştir.