İş yaşamında başarılı olmak için 6 özellik: Seda Güneysu Çelik anlatıyor...

Başarıyı mutlaka karşılanması gereken ihtiyaçlarımızdan biri olarak tanımlayan Seda Güneysu Çelik, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Londra’da Imperial Collage’da İletişim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Şu an OiOi ve Minikoioi markalarının Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü görevini sürdüren Seda Güneysu Çelik, deneyimleri ışığında herkesin başarılı olduğu ya da olacağı bir alanın mutlaka var olduğuna inanıyor. Başarıya giden yolda kariyer basamaklarını çıkmak isteyenlere verdiği tek cümlelik motivasyon ise oldukça net: “Başarmak istiyorsan düşünmeyi bırak, yap!” Seda Güneysu Çelik’in bugüne dek iletişim ve pazarlamanın; yazı işleri, kurumsal iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi ve marka yönetimi gibi farklı alanlarında görev aldığını göz önünde bulundurursanız, ilham alınacak bir kariyer yolculuğuna çıkmaya hazırsınız.

Kariyer yolculuğunuz boyunca yaşadığınız en önemli, unutulmaz an neydi ve o an size ne öğretti?

Çocuklarımı, özellikle 0-3 yaş dediğimiz erken dönemde kendim yetiştirmek istediğim için kariyerime bir süre ara vermek, sanıyorum aldığım en zor karardı. Ama bu süreci belirli bir plan dahilinde yönetmeyi başarabildiğim için hem annelik deneyimimi doyasıya yaşama hayalimi gerçekleştirdim hem de sonrasında iş hayatıma kaldığım yerden ve daha büyük bir azimle, özlemişlikle devam edebilme şansına sahip oldum.

Sizce iş yaşamında başarılı olmak adına mutlaka sahip olunması gereken, ‘olmazsa olmaz’ özellikler nelerdir?

Kişisel olarak sahip olunması gereken özellikler disiplin, istikrar, iç motivasyon, cesaret ve inanç. En önemli bağımsız değişkenin ise huzurlu çalışma ortamı olduğuna inanıyorum.

Hikayesinin temeline ‘anne tecrübesini’ konumlandıran markanızı özel kılan değerler nelerdir?

Tüm ürünlerimizi bir anne özeni ve detaycılığı ile tasarlıyoruz. Kendi bebeklerimiz için kullanmayacağımız hiçbir ürünü üretmiyor ve satmıyoruz.

Türkiye dahil olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde tüketicilerle buluşan ürünleriniz anne-bebek yaşamında nasıl bir fark yaratıyor?

Hedefimiz, miniklerin sağlığını korurken annelerin hayatını kolaylaştırmak. Yeni bir ürün tasarlarken mutlaka ‘bu ürün bebeğe ve anneye benzerinin sunmadığı ne faydalar sunuyor?’ sorusunun cevabını arıyoruz. Ürünlerimiz, yüksek üretim kalitesinin yanı sıra, aynı anda birden fazla ihtiyacı karşılayacak şekilde çok fonksiyonlu özellikleriyle rakiplerinden ayrışıyor. Örneğin, ‘Uyku Arkadaşı’ ürünümüzün özel boyutta ve ağırlıkta tasarlanmış oyuncağı hem yumuşak dokusuyla bebeği rahatlatarak uykuya dalmasını kolaylaştırıyor hem de emzik bebeğin ağzından düştüğünde yuvarlanmıyor. Oyuncak yakın bir mesafede kalıyor ve bebek emziğine kolayca ulaşabiliyor. Bu sayede bebeğin öz güven duygusu gelişirken, bebeğinin düşen emziğini vermek için annenin sürekli uyanmak zorunda kalmamasıyla uyku kalitesine katkı sağlanıyor.

Sizin ve markanızın yakın gelecek planlarında neler var?

Kişisel planlarım arasında 2000 yılından beri devam ettirdiğim müzikal çalışmalarımı profesyonel olarak kayıt altına almak ve 100’den fazla şiirimi bir kitapta toplamak var. Markamızın kısa vadeli planları arasında ise çok kullanılan plastik ürünlere sağlıklı ve inovatif alternatifler geliştirerek ülkemizde ve dünyada plastik kullanımının azalmasına katkı sağlamak ve uluslararası arenada sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen markalar listesinin başında yer almak var.

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