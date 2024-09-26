İstanbul “Sanat Meydanı” yeni sezonunu açıyor

Art On İstanbul, .artSümer, MERKUR, Zilberman İstanbul, Pi Artworks, DG Art Galeri, Eylül Deniz Artist Studio’nun yeni sergileri sanatseverlerle buluşuyor.

Art On: Elhamra: Zanaattan Öğrenmek

Elhamra: Zanaattan Öğrenmek sergisi, Bilal Yılmaz’ın Kütahya’daki çini zanaat ekosistemi üzerine Pera Müzesi tarafından yapılan saha araştırmasından ilham alıyor. Sergide, sosyal, kültürel, ekonomik ve estetik dönüşümlerin çini zanaatına etkilerini çeşitli formlar, malzemeler ve tekniklerle inceliyor. Sanatçı, ışık, gölge ve hareketi kullanarak zanaatın tarihsel izlerini güncel varyasyonlar haline getiren heykel ve enstalasyon serileri yaratıyor. Sergi, Türkiye ve uluslararası çağdaş sanat müzelerinde yer alan sanatçının, zanaatın güncel potansiyelini araştırma çabasının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Bilal Yılmaz, sanatının toplumsal etkilerine önem vererek, objeleri sadece yapmakla kalmayıp, insanların çevreleriyle ilişki kurma yöntemlerine alternatifler sunma amacı taşır. Zanaat, sanatçının fikirlerini oluşturma ve gerçekleştirme sürecinde benzersiz bir konumda olup, geçmişle bağlantılı romantize edilmiş bir yaklaşımı muhafaza etmek yerine, güncel ve yaratıcı fikirler için değerli bir üretim yöntemi olarak yeniden ortaya konuyor. Bilal Yılmaz’ın “Elhamra: Zanaattan Öğrenmek” sergisi, zanaat ve sanat arasındaki köprüleri yeniden inşa ederek, toplumsal düşünmeye dair önemli bir örnek sunuyor.

Sergi, 21 Eylül – 2 Kasım 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Art Sümer: "Kör Nokta / Blind Spot"

Tarih: 21 Eylül – 8 Kasım 2024

Sanatçılar: Canan, Nalan Yırtmaç, Cansu Çakar, Kavachi, Deniz Üster, Emel Erdem, Ekin Saçlıoğlu, Evrim Kavcar, Erdal Duman, Sinem Yıldırım, Gözde İlkin, Cansu Yıldıran, Merve Çanakçı, Didem Erbaş, Onur Gülfidan, Ahu Aydemir, Serkan Demir, Mehmet Dere

MERKÜR: "ARA-YÜZ"

Sanatçı: Sabire Susuz

Küratör: Beral Madra

Tarih: 21 Eylül – 2 Kasım 2024

Zilberman İstanbul: "Rising Waters and Radiating Lights"

Tarih: 19 Eylül – 30 Kasım 2024

Sanatçılar: Nezir Akkul, Omar Barquet, Sena Başöz, Itamar Gov, Larry Muñoz, İz Öztat, Yaşam Şaşmazer, Hale Tenger, Eşref Yıldırım

Küratörler: Gizem Demirçelik & Nazlı Yayla

Pi Artworks: "Yine Boya 2"

Tarih: 21 Eylül – 12 Ekim 2024

Düzenleyenler: Can Aytekin, Yasemin Erkalır

Sanatçılar: Berrin Cirit, Ali Duman, Kardelen Erken, Kemal Köse, Murat Kosif, Ilgaz Gürün, Kerim Tıp, Albina Onay, Bahar Saruhan, Lale Yılmaz

DG Art Gallery: "Sorgu Sergisi"

Sanatçı: Şahin Demir

Tarih: 17 Eylül – 12 Ekim 20