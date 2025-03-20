İşte Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u, Serkan Tınmaz'ın yeni projesi

Tınmaz, NOW TV'nin hazırlıkları devam eden ve nisan ayının ilk günlerinde sete çıkacak yeni iddialı dizisi 'Çift Kişilik Oda' kadrosuna dahil oldu. Serkan Tınmaz, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer alacağı dizide 'Ferit'e hayat verecek.