İşte Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u, Serkan Tınmaz'ın yeni projesi

Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk iki sezonunda Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'ın yeni projesi belli oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u, Serkan Tınmaz'ın yeni projesi - Resim : 1

Show TV'de ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin son sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanarak 4 oyuncu birden diziye veda etmişti.

2 / 4
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u, Serkan Tınmaz'ın yeni projesi - Resim : 2

Müjde Uzman, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı'yla birlikte 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan son isim Serkan Tınmaz olmuştu. 

3 / 4
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u, Serkan Tınmaz'ın yeni projesi - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nde hikayesi biten Serkan Tınmaz'ın yeni projesi belli oldu.

4 / 4
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u, Serkan Tınmaz'ın yeni projesi - Resim : 4

Tınmaz, NOW TV'nin hazırlıkları devam eden ve nisan ayının ilk günlerinde sete çıkacak yeni iddialı dizisi 'Çift Kişilik Oda' kadrosuna dahil oldu. Serkan Tınmaz, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer alacağı dizide 'Ferit'e hayat verecek.