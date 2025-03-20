İşte Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u, Serkan Tınmaz'ın yeni projesi
Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk iki sezonunda Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'ın yeni projesi belli oldu.
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Show TV'de ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin son sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanarak 4 oyuncu birden diziye veda etmişti.
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Müjde Uzman, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı'yla birlikte 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan son isim Serkan Tınmaz olmuştu.
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Kızılcık Şerbeti'nde hikayesi biten Serkan Tınmaz'ın yeni projesi belli oldu.
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Tınmaz, NOW TV'nin hazırlıkları devam eden ve nisan ayının ilk günlerinde sete çıkacak yeni iddialı dizisi 'Çift Kişilik Oda' kadrosuna dahil oldu. Serkan Tınmaz, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer alacağı dizide 'Ferit'e hayat verecek.