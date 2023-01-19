İşte yükselen meslekler: LinkedIn'e göre popüler 15 pozisyon (2023)
2023 LinkedIn Yükselen meslekler listesi, son 5 yılda en hızlı büyümeyi gösteren 15 iş alanını ve geleceğin çalışma dünyasını tanımlayan trendleri ortaya koyuyor. LinkedIn verilerine göre yükselen meslekler şöyle:
Pandemi ve ardından küresel ekonomideki sancılar iş yaşamında da önemli değişikliklere yol açtı, yol açıyor.
Değişimlerin yaşandığı bu süreçte Start-Up'lar büyüyor ve hibrit çalışma giderek daha yaygın hale geliyor. Pek çok profesyonel içinse hem mevcut iş durumu hem kariyeri ile ilgili belirsizlikler söz konusu.
LinkedIn son dönemin popüler mesleklerini listeledi.
LinkedIn, 2023 yükselen meslekler listesinin nasıl hazırlandığını şöyle özetliyor: "2023 Yükselen meslekler listesi son beş yılda en hızlı büyüyen 15 iş alanını belirlemek için özgün LinkedIn verilerini kullanır — ve uzun vadeli fırsatların hangi alanlarda olduğu ve işgücünün nereye yöneldiği konularında içgörüler sunar. Şu an aktif olarak iş arayışında olsanız da olmasanız da, sıralama, sonraki hamleniz için karar vermenize ve geleceğin çalışma dünyası için hazırlanmanıza yardımcı olabilir".
1-Game Designer (Oyun tasarımcısı)
Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.
2-Blockchain Developer (Blokzincir geliştiricisi/yazılımcısı)
Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.
3- Growth Specialist (Büyüme uzmanı)
Büyüme uzmanları, hizmet verdikleri şirketin büyümesine ve gelirini artırmasına yardımcı olmak için pazarlama ve ürün geliştirme ekipleriyle işbirliği yaparak yeni pazar ve müşteri fırsatlarını belirler.
4- Customer Success Specialist (Müşteri Başarı Uzmanı)
Müşteri Başarı Uzmanları, bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalandığından ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığından emin olmak adına çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ona destek ve yardım sağlar.