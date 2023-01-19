İşte yükselen meslekler: LinkedIn'e göre popüler 15 pozisyon (2023)

Pandemi ve ardından küresel ekonomideki sancılar iş yaşamında da önemli değişikliklere yol açtı, yol açıyor.

Değişimlerin yaşandığı bu süreçte Start-Up'lar büyüyor ve hibrit çalışma giderek daha yaygın hale geliyor. Pek çok profesyonel içinse hem mevcut iş durumu hem kariyeri ile ilgili belirsizlikler söz konusu.

LinkedIn son dönemin popüler mesleklerini listeledi.

LinkedIn, 2023 yükselen meslekler listesinin nasıl hazırlandığını şöyle özetliyor: "2023 Yükselen meslekler listesi son beş yılda en hızlı büyüyen 15 iş alanını belirlemek için özgün LinkedIn verilerini kullanır — ve uzun vadeli fırsatların hangi alanlarda olduğu ve işgücünün nereye yöneldiği konularında içgörüler sunar. Şu an aktif olarak iş arayışında olsanız da olmasanız da, sıralama, sonraki hamleniz için karar vermenize ve geleceğin çalışma dünyası için hazırlanmanıza yardımcı olabilir".

1-Game Designer (Oyun tasarımcısı)

Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.