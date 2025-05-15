Bergüzar Korel 3 yaşına basan kızları Leyla'yı ilk kez paylaştı

'EN BÜYÜK HAYALİM KIZIM'

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından, 'Dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım. Sen bu dünyada bana, mucizelerin gerçekleşebileceğini gösterdin. Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya. İyi ki doğdun.' notunu düştü.