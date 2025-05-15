Bergüzar Korel 3 yaşına basan kızları Leyla'yı ilk kez paylaştı
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in 2021 yılında dünyaya gelen kızları Leyla 3 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, duygusal bir mesajla kızının doğum gününü kutladı.
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2006 yılında birlikte başrolünü paylaştıkları 'Binbir Gece' dizisinde tanışıp 2009 yılında dünya evine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in iki oğlu ve bir kızı olmuştu.
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Geçtiğimiz aylarda 3 yaşına basan Leyla'yı gözlerden uzak büyüten ünlü çiftimiz zaman zaman Leyla'nın yüzünü göstermeden paylaşımlar yapıyor.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bu kez Leyla'nın doğum günü için paylaşımda bulundu.
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'EN BÜYÜK HAYALİM KIZIM'
Bergüzar Korel sosyal medya hesabından, 'Dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım. Sen bu dünyada bana, mucizelerin gerçekleşebileceğini gösterdin. Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya. İyi ki doğdun.' notunu düştü.