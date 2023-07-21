Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'lu "Sen Büyümeye Bak" filmi sete çıktı! İşte ilk kareler

“Sen Büyümeye Bak” geçen yıl büyük ilgi gören “Sen Yaşamaya Bak” projesinin devam filmi olarak çekiliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taff Pictures imzalı film, perşembe günü sete çıktı. Hakan Bonomo‘nun yazdığı, Ketche‘nin yönettiği filmde Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak‘ın başrollerini paylaştığı “Sen Büyümeye Bak” filminde ölen eski sevgilisi Melisa’nın ardından oğlu Can’la ayakta kalma mücadelesi veren Fırat’ın hem çok duygusal, hem de çok eğlenceli olan hikâyesi ele alınıyor.

İlk filmi “Sen Yaşamaya Bak”ta Aslı Enver‘in oynadığı serinin yeni macerasında olaylar bir yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. Filmde Perihan Savaş ve Çağdaş Onur Öztürk konuk oyuncu olacak.