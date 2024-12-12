Kalpazan bitti; Şükran Ovalı'nın yeni adresi belli oldu
Show TV'de pazartesi günleri yayınlanan ve 8. bölümde ekranlara veda eden Kalpazan dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Şükran Ovalı'nın yeni bir projeyle anlaştığı öğrenildi.
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Timuçin Esen, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı'nın paylaştığı Kalpazan dizisi 8. bölümde final yaparak ekranlara veda etti.
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‘Kalpazan’ dizisinde rol alan Şükran Ovalı, dizinin sona ermesinin ardından iddialara göre yeni bir yapımla anlaştı.
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Ovalı’nın yeni projesinin ‘Yeni Bir Gün’ isimli yapım olduğu bildirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ovalı, yeni dizisinde “Özlem” karakterine hayat verecek.
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Başarılı oyuncu dizide 3. çocuğunu dünyaya getiren ve eşi ortadan kaybolunca da avukatlık işine geri dönmek zorunda kalan Nehir’in (Ezgi Mola) yakın arkadaşını canlandıracak. Çağrı Bayrak’ın yöneteceği diziyi Rana Mamatlıoğlu ile Bekif Baran Sıtkı yazıyor