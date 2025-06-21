Arka Sokaklar'dan sezon finali! Cevher öldü mü?

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, macera dolu bir bölümle 19. sezon macerasını noktaladı.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın sezon finali, izleyicileri ekran başına kilitleyen sürpriz bir sahneyle gündeme oturdu. Cevher’in kurduğu tuzağa karşı önceden plan yapan Selin ve Mesut, beklenmedik bir hamle yaptı.

Çatışma sonrası kalbi duran Selin için zaman adeta durdu. Ancak mucizevi bir şekilde, kızı Ayşecan'ın Mesut tarafından olay yerine getirilmesiyle birlikte Selin yeniden hayata döndü. Bu sahne izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Planın bir parçası olarak Selin, Mesut’u vurmak zorunda kaldı. Herkesi şoke eden bu sahne, ekran başındaki izleyicilere adeta duygu seli yaşattı. Ancak her şey bir oyundan ibaretti; Selin'in bu hamlesi, Cevher’i kandırmak içindi.

Cevher, Selin’e verdiği sözü tutmayarak ihanet etti. Ekip olaya anında müdahale etti ve çıkan çatışma sırasında Selin vuruldu. Bu sahne, izleyenlere adeta duygusal bir travma yaşattı.

CEVHER ÖLDÜ MÜ?

Cevher, çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Mezara gömülürken her şey sona ermiş gibi görünse de, Mesut’un içine düşen kuşku dikkatlerden kaçmadı. Gerçekten öldü mü, yoksa geri mi dönecek? Bu soru, yeni sezonun en büyük gizemi olmaya aday.