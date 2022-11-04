Kapağında oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Elele kasım sayısı çıktı!

Bundan tam 45 yıl önce “Ailenizin dergisi” sloganıyla yola çıkan, bugün beraber yürüdüğü tüm kadınlarla birlikte gücüne güç katan Elele’nin hikayesine konuk olun. Bu hikayede her kadın eşit, güzel, özel, güçlü… Yeni yaşımızı kutladığımız bu sayıda, geçmişten günümüze bizi biz yapan kilometre taşlarını da incelemeyi unutmayın. Birlikte, nice yıllara…

Biz büyüdük ve değişti dünya… Zaman kavramımızın değiştiği, dakikalara yetişemediğimiz bu günlerde son 45 yılın en önemli popüler kültür olaylarını bir araya getirdik. Lady Diana ile ilk tanışmamızdan Zeki Müren’e vedamıza, unutulmaz Titanic filminden özgürlüğüne kavuşan Britney Spears’a uzanan zaman yolculuğında bize katılın.

Geçmişten bugüne ilham aldığımız stil ipuçları, sokak stilinin yeni yıldızları, güzellik tarihinin başrolü dudakları konu alan ‘Dünden Bugüne Öpücük’, yaz güneşinin mirası lekelerle mücadele etmenin etkili yöntemleri, hayatınızın en güzel gününü unutulmaz kılmak için gelinlik seçiminden şık damatlıklara ve kusursuz düğün için doğru adreslere uzanan bir liste ve çok daha fazlası kasım sayımızda sizleri bekliyor.

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