‘20’li Yaşlarda İş Hayatı’

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Üçüncü kitabında deneyimlerini benzer süreçlerden geçenlerle paylaşan Irmak Özkaşıkçı Orman, iş hayatında en önemli şeyin sakin, sabırlı ve dürüst olmak olduğunu söylüyor!

Röportaj: Gülru İncu



‘20’li Yaşlarda İş Hayatı’nın satır aralarında neler var?

Kitap, iyi okullarda okumuş, önemli kurumsal firmalarda çalışmış bir beyaz yakalının iş hayatındaki ilk 10 senesinde zorlandığı fakat daha sonra yazarken eğlendiği hayat derslerinin bir toplamı olarak düşünülebilir. Zaman içerisinde sadece ben değil tüm arkadaşlarım da benzer süreçlerden geçince kolları sıvadım. Bundan sonra benzer deneyimleri yaşayacakların elinde bir kılavuz olsun, sıkılmasınlar, sıkışmasınlar diye bu kitabı yazdım.



İş hayatında ve özel hayatınızda ‘idolüm’ diyebileceğiniz isimler kimler?

Başta annem ve babam olmak üzere örnek aldığım, iyi yönlerini benimsemeye çalıştığım kişiler var. Örneğin Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk’tan girişimcilik ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürme konusunda hepimizin öğrenecek çok şeyi var. Dünyayı daha eşit ve adil bir yer yapabilmek uğruna inandığı bir davası olan ve bunun için çalışan herkesten hepimizin öğrenecek şeyleri olduğuna inanıyorum.



İş hayatında öğrendiğiniz en önemli şey ne?

Sakin, sabırlı ve dürüst olmak. Hayata karşı duruşunuzla paralel bir kurumda çalışmak ve çalışkan olmak da çok önemli. Profesyonel hayatta hiç kimse için ‘armut piş ağzıma düş’ gibi bir durum olmadığını öğrendim ve çalışan herkesin bu konuda benimle hemfikir olacağını düşünüyorum.



Kitabınız diğer kişisel gelişim kitaplarından hangi yönleriyle ayrılıyor?

Bu kitapta belirli bir alanda aldığım bir eğitim üzerine bir şeyler yazmadım, birebir yaşadıklarımı anlattım. Önceki kitaplarımın ve çoğu kişisel gelişim kitabının aksine bu kitap yaşanmış sevinçleri, heyecanları, hayal kırıklıklarını veya korkuları anlatıyor. Bu açıdan da diğer popüler kitaplardan farklı olduğunu söyleyebiliriz.



Ebeveyn ve yöneticiler bu kitaptan neler öğrenebilir?

Y kuşağı, son birkaç senedir oldukça popüler bir kavram. Ben de bu jenerasyonun bir bireyi olarak hikayemi sadece bize değil; evinde Y kuşağı olanlara ve iş yerinde her gün Y kuşağıyla çalışanlara anlatıyorum. İş hayatında bugün üst düzeyi oluşturan Baby Boomers ve X kuşağı ile beraber çalıştıkları Y kuşağı arasında bir iletişimsizlik var. Ebeveynler de kimi zaman çocuklarını anlamakta zorlanıyor. Bu kitap her iki tarafı birbirine yakınlaştıracak, aradaki mesafeyi daraltacak.