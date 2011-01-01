Eğer siz de öğleden önce uyanamayıp duş almadan iş başına oturanlardansanız öncelikle üzülmeyin yalnız değilsiniz. Şu anda herkes aynı adaptasyon sorununu yaşıyor.

Covid-19 sebebiyle yaşanan belirsizlik sebebiyle gitgide daha fazla sayıda şirket evden çalışma sistemine geçti. Hayatı boyunca ofiste çalışmış insanların daha önce hiç denemedikleri bir çalışma yöntemine ayak uydurmaları beklenirken her köşeden bir yaşam koçu çıkıp “evden aynı üretkenlikle nasıl çalışılır ve nasıl motive olunur” konulu seminerler veriyor. Bunca bilgi bombardımanı arasında faydalı olanları sizler için değerlendirip toparladık.





1) Rutin Geliştirin

Her zamanki gibi kalkıp trafikte zaman geçirip bir ofise gitmiyorsunuz diye rutininiz olmayacak anlamına gelmiyor. Yine her sabah aynı saatte kalkın, normalde trafikte harcayacağınız zamanı spor yapmaya ayırın, duş alın, iş kıyafetlerinizi giyin ve tam saatinde masanıza outrun





2) Çalışma Alanı Yaratın



Eğer evinizde yeriniz uygunsa sadece ofis saatleri için bir çalışma alanı yaratın. Böylece beyniniz, “şu an işteyim” sinyalini alacak ve iş bittiğinde de normal hayata dönebilecektir. Yataktan çıkmayıp aynı odada hem çalışıp hem uyursanız beyniniz yatağınızı çalışma alanı olarak kodlayacak ve uyku zorluğu yaratabilecektir.







3) Podcast veya Müzik Dinleyin

Nasıl ki ofiste etrafta konuşan iş arkadaşlarınız var, podcast’ler de size aynı efekti verecek ve daha az yalnız hissetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca iş yerlerinde birçok insanın kulaklık takip müzikle çalıştığını düşünecek olursak, müzik dinlemek de aynı şekilde hem size rahatlatacak hem de benzer bir deneyim sağlayacaktır





4) Hareket Edin

Nasıl ki ofisinizde bütün gün masanızda oturmuyorsunuz, evde de yapmayın. Her saat başı sandalyenizden kalkıp 5 dk yürüyün, çay yapın, balkona veya bahçeye çıkın ve mümkünse temiz hava alın,. Hatta öğle tatilinde de kendinize güzel hafif ve besleyici bir yemek hazırlayın, görüşebileceğiniz arkadaşlarınızla Zoom veya House Party üzerinden beraber öğle tatiline çıkın ve maillerinize bakmadan 1 saat geçirin, sonra “işe” dönün





5) Sosyal Medyayı Kullanmayin

Hem notifikasyonları dikkat dağıtacağı için, hem de haberlere dalıp kaygı seviyenizin artması ve motivasyonunuzun tamamen bozulması mümkün olduğu için çalıştığınız üsrelerde sosyal medyaya bakmayın. Ara verdiğinizde veya öğle tatilinizde bakın, ya da akşam bir saatte işi bitirip öyle bakın ama çalışırken mutlaka hesaplarınızdan çıkış yapın





6) İş Arkadaşlarınızla Konuşun

Aynı ofisteymişsiniz gibi mutlaka iş arkadaşlarınızla sosyal iletişiminizi devam ettirin. Kısa toplantılar yapın, bir teklifi tartışın, takvime günlük statüs toplantıları koyun ama tek başınıza çalışıyormuşsunuz hissini engellemek için mutlaka bir takımın parçası olduğunuzu kendinize hatırlatın. Sosyal iletişimin minimuma indiği şu günlerde ayrıca kendinizi daha da izole etmeyin







7) Külkedisi Olmayın

Evde olunca hele bir de çocuk varsa ev işleri, çocuk bakımı derken multi task yapmaya çalışma eğilimine girmeyin. Ayrıca evden çalışıyorsanız ofis saatleri içinde başka hiçbir iş yapmamaya özen gösterin. Sürekli dikkat dağılması hatalara sebep olacaktır ve aynı anda 5 işi birden yapmaya çalışırsanız bitkin düşebilir ve hiçbir işi yapamayacak kadar tükenebilirsiniz.







8) Sınır Koyun

Belli bir işe başlama ve bitiş saati belirleyin. Bu saatler arasında size muhabbet etmek için arayanlara 5’ten sonra iş bitiminde konuşabileceğinizi söyleyin ve 5’te işi bitirin. Birileri akşam 9’da size o beklediğiniz teklifi atıyorsa, sabah bakabileceğinizi söyleyin. Aksi takdirde 7/24 çalışmaya ve eziyete dönmesi işten değil.



Uzmanların farklı konularda önerdiği çok fazla yöntem var ama genel başlıklara bakacak olursak bunlar şimdilik evden verimli çalışmanın temel kuralları gibi görülebilir. Kolay gelsin!



