“İnsan yaptığı işi mutlaka sevmeli ya da sevmeyi öğrenmeli, başarının sırrı burada yatıyor” diyor ABC Deterjan Mali İşler, Pazarlama, İK, Satış ve İhracattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eser Arıcı Kıroğlu. Hedef koymanın ise başarıya giden yolun başında geldiğini düşünüyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Eser Arıcı Kıroğlu, Balıkesir’de geçirdiği çocukluğunun ardından 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nü kazanınca İstanbul’a gelmiş. Mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde master yapmış. Bu sırada yarı zamanlı olarak Alanyalı&Alanyalı İK Danışmanlığı firmasında işe alım alanında çalışmış. 20 senedir devam eden temizlik ve kişisel bakım sektöründeki pazarlama yolculuğu ise 1997 yılında Başer Dış Ticaret’te İhracat Ürün Müdürü pozisyonu ile başlamış. “Burada Ukrayna, Rusya ve Türki Cumhuriyetler ağırlıklı çalıştım. 2000 yılında şirketin yurt dışı yatırımında görev almak üzere Ukrayna’ya gittim. Ukrayna maceram 6.5 yıl sürdü. 2004 yılında bir şirket satın alması ile Procter&Gamble’a geçtim ve 10 sene ürün yönetimi ve iletişim altında Ukrayna ve Türkiye ofislerinde farklı görevler aldım” diyen Kıroğlu, 2014 yılında ABC Deterjan’a pazarlama direktörü olarak dönmüş. Son bir senedir de Mali İşler, Pazarlama, İK, Satış ve İhracattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor. Kendini kararlı ve sonuç odaklı biri olarak tanımlıyor ve sorumluluk almaktan asla kaçmadığı söylüyor ama işkolik olmadığının özellikle altını çiziyor. Eşi Hakan, 10 yaşındaki kızı Nil ve dostlarıyla geçirdiği zaman onun için çok değerli. Çalışıp, üretmekten hep çok keyif almış ama günün birinde İstanbul’dan uzaklaşıp yeni sulara yelken açmak hepimiz gibi onun da hayallerini süslüyor. “İstanbul’dan uzaklaşıp küçük bir şehirde basit bir hayat yaşamak ve İstanbul’a sadece turist olarak gelmek benim de hayalim ama önce mutlaka yapılacaklar listemi tamamlamalıyım ve tabii ki bu yeni hayatta ne iş yapacağımı, ne üreteceğimi bulmalıyım” diyerek sürdürüyor sözlerini.







Tamamlayıcı detaylar

1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü babamın her akşam eve bir paket kare çikolata ile gelmesi.



2. Başkalarında asla katlanamadığım kişilik özelliği; yalancılık ve bencillik.



3. Bu yıl mutlaka yapılacaklar listemde Afrika seyahati var. Ayrıca keşif listeme yeni ülkeler eklemeyi de düşünüyorum.



4. Bitter çikolata yemekten asla vazgeçmem, sonradan pişman olacağımı bilsem bile.



5. Gerçek hayattaki kahramanım annem.



6. Hayat felsefem: Yaşadığın anın tadını çıkar, ne olur ne olmaz.



7. Başarılı bir iş hayatının sırrı; işini sevmek, sahiplenmek ve yaptığın iş ile birilerinin hayatını güzelleştirdiğini bilmek.



8. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir Milano, çünkü her yönü ile zarafeti ve kaliteli yaşamayı çağrıştırıyor.



9. Telefonum, kitabım ve saç düzleştiricim seyahatlerde asla yanımdan ayırmadığım üç şey.



10. Ahmet Ümit, Jean Christophe Grange, Dan Brown ve Glenn Meade favori yazarlarım arasında.



Renkli anılar

Eser Arıcı Kıroğlu, çıktığı seyahatlerde en çok yeni kültürler tanımayı seviyor ve gittiği yerleri hatırlatacak hediyelik eşyalar toplamayı ihmal etmiyor.







Vazgeçilmez 10’u

1. Ailem. En sevdiklerim. Her zaman beni desteklediklerini bilirim. Dünyaya değişmem.



2. Dostlarım. Hayattan beraber keyif almayı sevdiğim özel insanlar.



3. Çalışmak. Kendimi işe yarar hissettirir.



4. Başkaları için bir şeyler yapmak. Hem özel hayatımda hem de iş hayatımda birilerinin hayatına dokunduğumu bilmek kendimi iyi hissettirir.



5. Çikolata. Bazen bir küçük parça bütün ruh halimi değiştirir.



6. Yeni dünyalar keşfetmek. Yeni yerlerin, farklı kültürlerin ve lezzetlerin olduğu hiçbir fırsatı kaçırmam.



7. Köpeğimiz Kömür. Hayatımıza yeni girdi ama önemli bir parçası oldu.



8. Fenerbahçe. Yedi aylık hamileyken statta, 90 dakika ayakta maç seyretmişliğim vardır.



9. Gözlüğüm. İki yaşından beri beraberiz, nasıl vazgeçebilirim ki?



10. Kuaförüm. İşte bu konuda risk almaya hiç açık değilim.