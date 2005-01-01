Kendi meslek seçiminizi değiştirmek sizin için ütopik olsa da çocuğunuz ya da etrafınızda bulunan ve meslek seçme derdi ile boğuşanlar için bu yazı ile bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Herkes hayatının bir döneminde meslek seçimi ile karşı karşıya kalıyor. Geçmişte revaçta olan birçok meslek günümüzde önemini çoktan yitirdi bile. Bir dönemin en yüksek puanlı bölümleri şimdilerde mecbur kalan öğrencileri ağırlar hale geldi. Böyle düşünüldüğünde gelecekteki meslek seçiminin çok daha detaylı bir şekilde planlanması gerekiyor.



Aileden gelen meslekler tarihe karışıyor

Üniversitelerin belirli bölümlerine olan yığılma sonucu artık eski meslekler kazanç anlamında pek işe yaramaz hale geldi. Hem çok daha kolay iş bulabilmek hem de kariyerinde kolayca yükselmek isteyenler de hal böyle olunca geleceğin meslekleri araştırmasına girmeye başladı. Avukat bir ailenin avukat çocuğu ya da öğretmen bir ailenin öğretmen kızı ya da oğlu olmak tarihin tozlu raflarındaki yerini almak üzere. Hala bu eğilimde olan pek çok kişi olsa da öğrenciler meslek seçimi konusunda çok daha bilinçli olarak hareket etmeye başladı. Meslek seçimi yaparken kazancının iyi olması dışında kişinin kişilik özelliklerine uygun seçimler yapar hale gelmesi de bu konudaki bilincin en büyük göstergesi.



Yeni iş alanları gündemde

Teknoloji çağının son sürat bir şekilde güncellenmesi bu alandaki iş sahalarının da artmasına olanak sağladı. Geçmişte adı bilinmeyen hatta var olmayan pek çok meslek dalı şimdilerde en kazançlı meslekler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da bu bölümlere ilgi ve talep çok daha yüksek oluyor. Yeni iş alanlarını takip ederek meslek seçimi yapmak, geleceğin meslekleri hakkında bilgi sahibi olmak teknoloji çağı gençlerinin en büyük kariyer hedefleri arasında yer alıyor.







İş alımındaki kriterler de değişti

Eski dönemlerde lise mezunu olan bir gencin iş bulabilmesi oldukça kolayken şimdilerde üniversite mezunu olmak dahi iş bulmak ve bir işe girebilmek için yeterli olmuyor. Üniversite diplomasını birden fazla yabancı dil ve yüksek lisans ile tamamlamak işe alınma kriterlerinin başında geliyor. Mesleki anlamda gelişmek adına seminer ve eğitimlere katılmak işe alım sırasında kişiler için artı puan olanağı sağlıyor.

Yapılan araştırmalara göre son yıllarda öne çıkan ve geleceğin meslekleri olarak adlandırılan iş sahaları arasında;



• Yazılım geliştiricisi

• Etik bilgisayar korsanı

• Yönetim danışmanı

• Kullanıcı ara yüzü mühendisi

• Uygulama geliştiricisi

• Pazar araştırma analisti

• Bilgi teknolojileri yöneticisi

• Sigorta uzmanı

• Gıda kimyageri

• Sağlık servisleri yöneticisi

• Operasyon araştırma analisti

• Sonografi uzmanı

• Dental hijyenist

• Endüstriyel veri bilimciliği

• Robot koordinatörlüğü

• Bulut hesaplama uzmanlığı

• Veri güvenliği uzmanlığı

• Giyilebilir teknoloji tasarımcılığı

• IT/IoT çözüm mimarlığı

• Şebeke geliştirme mühendisi

• 3D yazıcı mühendisliği gibi pek çok alan yer alıyor.



Bu alanların ortak özelliğinin çoğunlukla teknoloji bazlı olduğunu görüyoruz. Geleceğin teknolojik devrimleri düşünüldüğünde bu alanlarda ilerlemek isteyen kişilerin kariyer basamaklarını diğer kişilere göre çok daha rahat bir şekilde çıkacaklarını söylemek yanlış olmayacaktır.



Dijital bir dönüşüm yaşanan çağımızda her şeyin teknoloji ile yürütülür hale gelmesi bu alanda yetkinliği ve becerisi olan çocuklar için çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Meslek seçimi yaparken geleceğin meslekleri arasından sadece yükselişte olanlara değil aynı zamanda kişinin becerilerine uygun olarak da seçim yapmak ileriki hayatlarında çok daha keyifli bir çalışma ortamına kavuşmalarına olanak sağlamak adına da önemli. Günün büyük bir kısmını iş yerinde ve çalışarak geçiren insanların çalışırken sevdikleri işi yaparak zamanlarını geçirmeleri meslek seçimi için en önemli kurallardan biri.



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