İş arama sürecini ve koyulan hedefi çok daha rahatlatmaya yarayan özgeçmiş, hemen hemen herkesin bilmesine rağmen doğru bir şekilde hazırlayamadığı evrakların başında geliyor.

Yeni bir işe ihtiyacınız var. Bunu sağlamak için elinizde olması gereken en önemli evrak ne? Elbette hepimiz bunun özgeçmiş olduğunu biliyoruz. Doğru kriterlere uyularak hazırlanmış olan bir özgeçmiş size tahmin ettiğinizden çok daha fazla kapıyı açabilir. Aslında özgeçmiş nasıl yazılır sorusunun cevabı oldukça basit. Başarılı bir özgeçmiş yazabilmek için deneyim, eğitim ve yetenekler kısmında hedefinizle doğru orantılı ifadelere yer vermeniz gerekiyor. Bunu yaparken gramer kurallarına da düzgün bir biçimde uyarsanız hedefinize bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. İnsan kaynakları uzmanının özgeçmişi incelerken bu ayrıntılara dikkat edeceğini unutmamalısınız. Günümüzde ne yazık ki insan kaynakları uzmanlarının bir CV’yi inceleme süreleri bir dakikayı geçmemektedir. Bu sebeple doğru esaslara göre oluşturulmuş bir özgeçmişin çok daha akılda kalıcı olması ve diğerlerinden ayrılması mümkün hale geliyor. Eğer başvurunuzu küçük bir işletmeye yapacaksanız ya da şahsen bir başvuru gerçekleştirecekseniz uzun ve detaylı bir özgeçmiş yerine çok daha kısa ve sadece istenilen bilgilerin belirtildiği bir özgeçmiş örneğini tercih etmelisiniz.



Öğrenci özgeçmiş örneği

Eğer hala öğrenciyseniz ya da yeni mezun olduysanız nasıl bir özgeçmiş hazırlamanız gerektiğini bilmiyor olmanız oldukça olası. Özgeçmişin sıralı tecrübelere dayanması gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mevcut özgeçmişinizin en temel noktası okuyan kişide bir etki bırakabilmesidir. Eğer yeni mezunsanız bu durum kendinizi okuduğunuz süre boyunca mesleğiniz doğrultusunda ne denli geliştirdiğiniz ile mümkün olabilir. Özgeçmişiniz ile birlikte şirkete ne katabileceğiniz ve başvurduğunuz yer ile ilgili bilginiz büyük bir öneme sahip. Özellikle yeni mezunsanız ya da hala öğrenciyseniz özgeçmiş yazarken nelere dikkat etmelisiniz?



• Kısa ya da uzun dönem staj deneyiminiz.

• Bilgisayar bilginiz

• Eğitim bilgileriniz

• Teknik bilginiz

• İş deneyimi

• Genel olarak başarı elde ettiğiniz alanlar

• Başvurduğunuz alan ile ilgili aldığınız diğer eğitimler ve seminerler

Özgeçmişinizin 20 saniyede dikkat çekeceğini unutmamalısınız. Bu açıdan bakıldığında özgeçmişinizin içeriği kadar dizaynı da büyük bir öneme sahip. Doğru bir dizayn ile hazırlayacağınız özgeçmişin her şeyden önce karşı tarafa bu konuya ne kadar hakim olduğunuz mesajını vereceğini unutmamalısınız.



İngilizce özgeçmiş

İster bugün ister gelecekte yurt dışında bir iş başvurusu yapma gibi bir düşünceye sahipseniz bunun için İngilizce bir özgeçmişe ihtiyacınız olacaktır. Sadece yurt dışı planlarınız için değil, Türkiye’de bulunan uluslararası firmalara başvururken de İngilizce özgeçmiş sizin için ayırıcı bir özelliğe sahip olacaktır. Yurtdışı için özgeçmiş hazırladığınızda hazırladığınız bölgenin beklentisini de bilmeniz gerekiyor. Kuzey Amerika’da bir yere iş başvurusu yaparken tek sayfalık detaylı bir özgeçmiş size yeterli olabilecekken, İngiltere’de başvuracağınız bir pozisyon için iki sayfalık bir özgeçmişe ihtiyaç duyacaksınız.



Kısa özgeçmiş nasıl yazılır?

• Kısa bir özgeçmiş yazacaksanız bilgilere mutlaka kronolojik sırayla yer vermelisiniz.



• Yazı karakteri süslü olanlardan değil çok daha kolay okunabilecek Times, Arial gibi fontlardan seçilmeli.



• Kısa özgeçmişte sağ ya da sol köşeye mutlaka bir fotoğraf eklemelisiniz. Böylece akılda kalıcılığınızı da arttırmış olacaksınız.



• Cümlelerinizi çok daha kısa tutmalısınız. Cümleler maddeler haline yazılmalı ve zaman kaybettirilmemeli.



• Başa kişisel bilgiler, sonrasında kronolojik olarak eğitim bilgileri, varsa iş deneyimleri, kişisel ilgi ve beceriler son olarak ise mevcut referans bilgileri mutlaka eklenmeli.



• Kısa özgeçmişinizi mutlaka bu işi neden istediğinizi ve bu işe neden sizin seçilmenizin gerektiğini belirtecek bir cümle ile noktalamanız size artı bir puan kazandıracaktır.



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