‘Anne oldum hayattan koptum’ demek yerine, ‘Annelik de bir zanaattır’ diyenler, işe güce veda etmek yerine yeni hayatlarını fırsata dönüştürüyor. Nasıl mı?

Yazı: Burçin Öztinaz

İlgi alanlarımız, yaşadıklarımız, tecrübelerimiz hayatımıza yön veriyor. Bu anlamda anne olduktan sonra kariyerini annelerin ve bebeklerin, çocukların ihtiyaçlarına göre değiştiren kadınların sayısı gittikçe artıyor. Farklı alanlarda yeni kariyer seçenekleri yaratan annelere girişimcilik öykülerini sorduk.

“Sevdalısı olduğum ürünleri bir platformda topladım”

“Meraklı bir anneyim! Alışverişe, gezmeye, yeniliklere, teknolojiye yani aklınıza gelen her şeye meraklı” diyen Burcu Bayraktar Beştaş, 15 senedir halkla ilişkiler sektöründe. Kızı Eliz’e hamile kaldığından beri ise onu çok heyecanlandıran bir projesi daha var: Keyif Bebesi.





Anne olduktan sonra kariyerinizde ne gibi yenilikler oldu?

Keyif Bebesi Eliz’in hayatımıza gireceğini öğrendiğim dönemde şekillenmeye başladı. Yaklaşık beş yıldır yazdığım ‘Keyif İnsanı’ isminde bir blog’um vardı. Hem başıma gelenleri hem de oltama takılan yeni haberleri paylaşıyordum. O dönemde bir gün çocuğum olursa diye keyifbebesi.com domain’ini de almıştım. Hamilelik döneminde yaşadıklarım, araştırmalarım, alışverişlerim hakkında yazdığım yazılar burada okuyucu ile buluştu. Mini Mağaza konsepti keyifbebesi.com.tr ise ikinci adım oldu. Burada da benim farklı, işlevsel ve ilginç ürünler sevdalısı olmam en büyük etkendi. Eliz’in doğumundan sonra birçok ürününü genelde Amerika’dan getirtmemin olayı ateşlemesi ile harekete geçtik. O zaman Skip Hop, Boon, Halo, Badger, aden + anais, Cuski gibi dünyanın en sevilen markaları daha Türkiye’ye gelmemişti. Ben de bunlar dahil tüm bu tarz ürünleri yurt dışından getirdim. Ancak biraz araştırınca bu çok sevdiğim markaların çoğunun Eliz’in doğumunu takiben Türkiye’ye yeni giriş yaptığını fark ettim. Dolayısıyla ‘bu ürünlerin toplandığı bir platformun anneler için şahane bir kolaylık olacağı’ fikriyle marka anlaşmalarını yapmaya başladım. Eylül 2015’te yedi marka ile başladığım bu yolculukta şu an 85’in üzerinde marka, 3 binin üzerinde ürün ile devam ediyoruz.

Sizi bu girişime yönelten neydi?

Dediğim gibi ben aradıklarımı düzgün bir sunum ile bulamadım. Hatta çoğu markayı Türkiye’de bulamadım. Olanların da biri için mağazaya bak, diğerini online’dan al gibi sıkıntılar yaşadım. Mesela şu an hamile olsam hamile çatlak yağından emzirme tişörtüne ve hatta doğal içerikli şampuan ve bakım ürünlerine kadar her şeyimi Keyif Bebesi’nden alabilirdim. Ayrıca Eliz’in de aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirdim. Ben inovatif ve pratik her ürünü severim. O yüzden bu anlamda tüm ürünleri sitede bir araya getirdim.

Şu anda neler yapıyorsunuz?

Şu an Keyif Bebesi çok güzel bir büyüme grafiği ile hayatına devam ediyor. Diğer taraftan gerçekten çok özenerek derlediğim araştırma yazılarım başta olmak üzere deneyim, röportaj ve yeni haberlerle blog’u canlı tutuyorum. Bir de artık Eliz ile çekmeye başladığımız videolarla Youtube kanalımızdayız. Youtube’a özel çekmeye başladığım deneme ve kullanım videolarıyla da tüm ürünleri daha da detaylı paylaşıyorum.