Hep daha iyinin peşinde!

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Zuhal Şeker'in kariyer yolculuğu...

Eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Bu bölümü okumaktan çok memnunum. Zaten iletişim işi yapan kişilerin farklı kültürlerde ve disiplinlerde olmalarını çok daha faydalı buluyorum.



İş hayatına nasıl atıldınız?

Üniversite bitince evlenip İstanbul’a yerleştim. Bir yıl bir denetim şirketinde çalıştım. Ama her zaman kreatif işlere merakım vardı. Bir gün gazetede reklam ajansı tanıtımlarını görünce çok heyecanlandım. Sonra bir reklam ajansında çalışmaya başladım. Kısa bir süre RPM Radar Reklam Ajansı’nda çalıştıktan sonra Hürriyet Gazetesi’ne geçtim. Görevim, Yönetim Kurulu’na rapor hazırlamaktı. Sonra bir gün hayatımın ilk iş teklifi ni aldım. Zühtü Sezer’in reklam ajansından sekreteri aradı. “Zühtü Bey sizin özgeçmişinizi Yapı Kredi Sigorta’ya gönderdi ve sizinle görüşmek istiyorlar” dedi. Çok heyecanlandım ve hemen görüşmeye gittim.



Orada ne kadar çalıştınız?

Pazarlama ve halkla ilişkiler yöneticisi olarak 4.5 yıl çalıştım. O zaman genel müdürün talimatıyla bir tiyatro arayışına girdik. Haldun Dormen’i aradım. O da bize Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ni projelendirdi. Mesela o hala devam eden bir proje. O çorbada benim de tuzum var.



Çok iyi bir konumdayken kariyerinize ara verip yurt dışına gitmişsiniz…

İngilizcem çok iyi değildi. Arabamı sattım ve üzerine biraz daha para ekleyerek İngiltere’ye gittim. Yapı Kredi’den “Dönünce koltuğun hazır” dediler, ama ben “Döndüğümde başka ne yapabilirim?” diye düşündüm. University of Westminster’da Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık derslerine katıldım. Çok da ucuz bir okul değildi; param tükenince bir ailenin yanında kalmaya başladım. Çocuklarını okuldan almam karşılığında, bana oda ve metro kartı verdiler. Haftada beş gün de restoranda çalışmaya başladım. iki yıl sonra Türkiye’ye geri döndüm.

