Eğitim hayatınızdan
bahseder misiniz?
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
mezunuyum. Bu
bölümü okumaktan
çok memnunum.
Zaten iletişim işi yapan
kişilerin farklı kültürlerde ve disiplinlerde
olmalarını çok daha faydalı buluyorum.
İş hayatına nasıl atıldınız?
Üniversite bitince evlenip İstanbul’a
yerleştim. Bir yıl bir denetim şirketinde
çalıştım. Ama her zaman kreatif işlere
merakım vardı. Bir gün gazetede
reklam ajansı tanıtımlarını görünce çok
heyecanlandım. Sonra bir reklam ajansında
çalışmaya başladım. Kısa bir süre RPM
Radar Reklam Ajansı’nda çalıştıktan
sonra Hürriyet Gazetesi’ne geçtim.
Görevim, Yönetim Kurulu’na rapor
hazırlamaktı. Sonra bir gün hayatımın ilk
iş teklifi ni aldım. Zühtü Sezer’in reklam
ajansından sekreteri aradı. “Zühtü Bey
sizin özgeçmişinizi Yapı Kredi Sigorta’ya
gönderdi ve sizinle görüşmek istiyorlar”
dedi. Çok heyecanlandım ve hemen
görüşmeye gittim.
Orada ne kadar çalıştınız?
Pazarlama ve halkla ilişkiler yöneticisi
olarak 4.5 yıl çalıştım. O
zaman genel müdürün
talimatıyla bir tiyatro
arayışına girdik. Haldun
Dormen’i aradım. O da
bize Afife Jale Tiyatro
Ödülleri’ni projelendirdi.
Mesela o hala devam
eden bir proje. O çorbada
benim de tuzum var.
Çok iyi bir konumdayken
kariyerinize ara verip yurt
dışına gitmişsiniz…
İngilizcem çok iyi değildi.
Arabamı sattım ve üzerine
biraz daha para ekleyerek
İngiltere’ye gittim. Yapı Kredi’den “Dönünce koltuğun hazır”
dediler, ama ben “Döndüğümde başka ne
yapabilirim?” diye düşündüm. University
of Westminster’da Pazarlama İletişimi ve
Reklamcılık derslerine katıldım. Çok da
ucuz bir okul değildi; param tükenince
bir ailenin yanında kalmaya başladım.
Çocuklarını okuldan almam karşılığında,
bana oda ve metro kartı verdiler. Haftada
beş gün de restoranda çalışmaya başladım.
iki yıl sonra Türkiye’ye geri döndüm.