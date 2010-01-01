1- Adapte olmaya çalışın
Her şirketin zamanla oluşmuş bir kültürü, yapısı ve havası vardır. Bunları orada çalışan insanların karakterleri ve sosyal yapıları oluşturur. Siz de artık bu yapıya dahil olduğunuza göre oranın kurallarına uyum sağlamaya özen göstermelisiniz. İlk günden sivri istekler ve rahatsız edici dik çıkışlardan uzak durun.
2- Eski işinizden bahsetmeyin
Konuşacak bir şey yaratmak için genelde eski şirket tecrübelerinden bahsetmeyi severiz. Ama bu aslında yapılabilecek en negatif eylemlerden biridir. Özellikle eski şirket ile yeni şirketi karşılaştırmaktan uzak durmanızda yarar var.
3- Sürekli kendinizden bahsetmeyin
İlk günde mümkünse iyi bir dinleyici olun. Asla kendinizi öven gereksiz bir şova başlamayın. Şirkette uzun dönemdir çalışan insanların tecrübelerinden faydalanın.
4- Şirketteki hitap şekillerine dikkat edin
Şirket içinde herkesin birbirine nasıl hitap ettiğini iyi öğrenin. El şıkışmaktan çekinmeyin. Güler bir yüzle herkesle siz tanışmaya gidin.
5- Aşırı samimiyetten uzak durun
Kendinizi rahat hissetmenizde yarar var ama aşırı derecede samimi hareketler ve sözlere gerek yok. Belki çok sosyal ve sevimli bir kişiliğiniz olabilir ama yeni işe başlayan birisinden genelde meraklı ve sakin olması beklenir.