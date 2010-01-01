Genellikle ilk iş günleri oldukça neşeli ve olumlu bir havada geçer. Önceden çalışma arkadaşlarınız, yöneticileriniz ve şirket ile bilgi edinebilmişseniz her şey daha da kolay olacaktır. Bazı bilindik konularda hassas davranmaya ve özen göstermeye dikkat edin. Bu sizinle ilgili ilk izlenimlerin oluşacağı gün. İyi şanslar.

1- Adapte olmaya çalışın

Her şirketin zamanla oluşmuş bir kültürü, yapısı ve havası vardır. Bunları orada çalışan insanların karakterleri ve sosyal yapıları oluşturur. Siz de artık bu yapıya dahil olduğunuza göre oranın kurallarına uyum sağlamaya özen göstermelisiniz. İlk günden sivri istekler ve rahatsız edici dik çıkışlardan uzak durun.







2- Eski işinizden bahsetmeyin

Konuşacak bir şey yaratmak için genelde eski şirket tecrübelerinden bahsetmeyi severiz. Ama bu aslında yapılabilecek en negatif eylemlerden biridir. Özellikle eski şirket ile yeni şirketi karşılaştırmaktan uzak durmanızda yarar var.







3- Sürekli kendinizden bahsetmeyin

İlk günde mümkünse iyi bir dinleyici olun. Asla kendinizi öven gereksiz bir şova başlamayın. Şirkette uzun dönemdir çalışan insanların tecrübelerinden faydalanın.



4- Şirketteki hitap şekillerine dikkat edin

Şirket içinde herkesin birbirine nasıl hitap ettiğini iyi öğrenin. El şıkışmaktan çekinmeyin. Güler bir yüzle herkesle siz tanışmaya gidin.







5- Aşırı samimiyetten uzak durun

Kendinizi rahat hissetmenizde yarar var ama aşırı derecede samimi hareketler ve sözlere gerek yok. Belki çok sosyal ve sevimli bir kişiliğiniz olabilir ama yeni işe başlayan birisinden genelde meraklı ve sakin olması beklenir.