Herkes kendini en iyi şekilde tanıtmak ister. Bunun için bazı ipuçlarını bilmek önemlidir. Sizin geçtiğiniz yollardan başkalarının da geçtiğini unutmamak gereklidir. Karşınızdakinin hayat ve iş tecrübesine saygı gösterdiğiniz gibi kendinize de saygı gösterin ve güvenin.

1- Sıralamaya özen gösterin

Kendinizi doğru anlatabilmek için yaptığınız işleri, eğitim aldığınız okulları, edindi��iniz sertifikaları tarih sırasına göre düzenleyin. En baştan başlayın ve tecrübeleriniz edinmenize yarayan tepe noktalarını es geçmeyin. İsimler ve markalar verebilirsiniz. Daha önce çalıştığınız herkes hikayenizin bir parçasıdır.



2- Örneklendirin

Yaptığınız işleri sadece metinsel olarak göstermeyin. Mümkünse işin bitmiş ya da yapılırkenki süreciyle ilgili fotoğraflar ve videolar kullanın. Görsellik her zaman güçlü bir etki bırakacaktır. Ayrıca paralel ilerleyen bu durum karşınızdakinin sizin hakkınızda daha iyi fikirler edinmesine yardımcı olacaktır.







3- Dürüst olun

Hikayenizi anlatırken asla yalana başvurmayın. Dürüstlük her zaman kazanır. Birçok örneğini duyduğunuz üzere, abartılmış veya yanlış olarak düzenlenmiş birçok özgeçmiş günün birinde karşınıza sorun olarak çıkar. Ayrıca bu durumda anlattığınız kişi ve tecrübeler sizin olmayacaktır. İş yerinizde olmadığınız bir kişi olarak tanınmak ne kadar yorucu olacaktır, bir düşünün.



4- Yorumlara açık olun

İş görüşmelerinde mutlaka yaptıklarınız ve tecrübelerinizle ilgili yorumlar da duyacaksınız. Hepsini saygılı bir biçimde dinleyin. Çünkü bu yorumların tarzı aslında şirketin de politikasını ve sizin için uygun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Önce siz anlatın, sonra onları dinleyin.