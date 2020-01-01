İş görüşmelerinin en büyük problemi adayın stresidir. Bu durum olumlu geçecek bir görüşmeyi bile gölgeleyebilir. Bu yüzden iş görüşmesi öncesinde ve görüşme esnasında neler yapmamız gerektiğini iyi bilmeyiz ve bunun için iyi hazırlanmayız. Nasıl konuşacağımızdan, nasıl giyineceğimize, nasıl bir beklenti içinde olduğumuza kadar birçok başlık üzerine düşünmemiz gerekmektedir. Stresimizi kontrol edip beklentilerimizi iyi bir şekilde belirlersek iş görüşmeleri kabus olmaktan çıkacaktır.

İş görüşmeleri birçoğumuz için çok stresleri anlardır. Görüşme boyunca nelerin yapılması gerektiğini bilmek, bizde oluşan stresi azaltacaktır. Stres, görüşme boyunca kendimizi rahat ifade etmemizin önündeki en büyük olumsuz etkendir. Eğer bu durumla baş edebilirseniz görüşme kaygılarınız da ortadan kalkacaktır.





Stres ve Kaygı İle Baş Etmek



Stresin bizde oluşmasının en büyük nedeni kaygıdır. Bizde kaygı yaratan unsurlar ise reddedilme ve yetersizlik korkusudur. Bunun üstesinden gelmek için öncelikle kaygı oluşturan durumları çözmek gerekir. Öncelikle başvuru yaptığınız alandaki yeterliliğinizi belirlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Eğer uygun bir işe başvurmuşsanız o zaman ilk olarak başvurduğunuz iş yeri hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmalısınız. Bu bilgiler görüşme sırasında çok işinize yarayacaktır. İkinci kaygı nedeni ise reddedilme korkusudur. Bu kaygı durumu birçok insanın kabusudur. Bu durumda kendinize güvenmek en önemli anahtar kelimedir. Bu güveni inşa etmek için öncelikle kendinizi iyi ifade ediyor olmanız gerekir. Unutmayın ki sizi tanımayan biri için anlattığınız kadar varsınız. Bu yüzden iş görüşmesine gitmeden ayrıntılı bir hazırlık süreci geçirmelisiniz.





Bizde kaygı yaratan unsurlar; reddedilme ve yetersizlik korkusudur.





İş Görüşmesine Hazırlık

İş görüşmesine gideceğiniz firma hakkında kapsamlı bir araştırma yapın. Mümkünse yönetim kadrosu hakkında da bilgi edinin. Firmanın sosyal medya hesapları varsa paylaşımlarını inceleyin. İlgili forum sayfaları üzerinden firma hakkındaki yorumlara bakın. Böylece firmayı görüşmeye gitmeden önce ayrıntılı bir şekilde tanımış olacaksınız.

Firmaya görüşmeye gitmeden önce gönderdiğiniz CV’nize yeniden göz atın. Yazdığınız her şeyin açıklamasını yapacak durumda olun. Gönderdiğiniz CV’nin çerçevesinde görüşmenin içeriğine odaklanın.

Görüşmeye gitmeden önce prova yapın. Kendi başınıza da yapacağınız gibi bir arkadaşınızla birlikte de gerçekleştirebilirsiniz. Birden fazla prova yaparsanız görüşme sırasında kendinizi ifade etmek konusunda rahat edersiniz.

Görüşme öncesinde ne giyeceğinize karar verin. Görüşme günü kıyafet seçmeye kalkmayın, hem zaman kaybedersiniz hem de bu durum sizde gereksiz bir stres oluşturur.

Gideceğiniz firmanın lokasyonunu iyi bir şekilde öğrenin. Evinizden ortalama kaç dakika uzaklıkta olduğunu tespit ederek ve trafiği de hesaba katarak, görüşme saatinden en az 15 dakika önce orada olun.





Görüşme Sırasında Yapılması Gerekenler