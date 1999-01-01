Hipp Pazarlama Müdürü Sayime Emine Arslan’a göre yeni projeler üretmek ve insana değer veren bir markada çalışmak kariyerde mutluluğun olmazsa olmazı…

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1981 Ceyhan doğumluyum. 1999 yılında İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesinden mezun oldum. 2003 Yılında Çukurova Üniversitesi Gıda mühendisliği bölümünü bitirdim. Diplomayı alır almaz bir ithalat ihracat şirketinde satış/ithalat ve ihracat departmanlarında çeşitli görevler aldım. İlk kariyer hayatım mesleki bilgilerimden çok uzak bir alanda demir-çelik, kömür sektöründe başladı. Sektör farklılığını hiçe sayarsak söz konusu satış ve ithalat konularında sayısız deneyim ile yaklaşık 4 yılı tamamladım. Deneyimin dışında kurumsallık yolunda ilerlemeye çalışan bir aile şirketinin önceliklerini anlamak konusunda da iyi bir okul oldu.



Sektör değiştirme kararını nasıl aldınız?

İlk iş deneyimimi sektör değiştirme kararı ile kendi isteğim doğrultusunda sonlandırdım. İkinci okul bir beslenme destekleri firması idi. Çok kısa bir süre çalıştıktan sonra ayrıldım. 2009 yılında HİPP Türkiye ailesine katıldım.



Şu anki göreviniz nedir?

Yine farklı sorumluluklarla başladığım HİPP markasının 4 yılı aşkın süredir pazarlama müdürü olarak büyük bir keyifle çalışıyorum. Sadece HİPP değil , iki markamızın da yani HİPP ve Bebivita'nın yöneticiliğini yapıyorum. HİPP ailesinde olmak her yönüyle mutluluk verici.



Size göre iş hayatında mutluluğun sırrı nedir?

İnsana değer veren bir firmada çalışmak, yeni projeler üretmek ve markayı kendi bebeğiniz gibi büyütmek ayrı bir güzellik. Kendi bebeklerini kaybederek mama işine başlayan HİPP ailesinde görev alan her departmanlık insana ve doğaya, sağlıklı nesiller yetiştirmeye kendini adamışçasına çalışır. Marka ve ekip olarak başarımızın en büyük destekçisi gülerek ve keyifle çalışmaktır.



İş dışında hayatta en keyif aldığınız aktiviteler neler?

Keyifli iş saatleri dışında kendime zaman ayırdığım saatleri sporla ve keyif aldığım arkadaşlarım ve ailemle geçiriyorum. Benim için kahve eşliğinde yapılan sohbetler değerli. Dostlarımla paylaştığım saatleri kaliteli geçirmeye çalışıyorum. Uygun zaman bulabilirsem seyahat etmeyi, farklı şehirler tanımayı, yeni lezzetleri keşfetmeyi seviyorum.

