“İyi lider özgün olandır” diyen eğitimci, yazar ve yaşam koçu Sevgi Saybaşılı, iyi bir lider olmanın 5 yolunu bakın nasıl sıralıyor?

Eğitmen, yazar ve yaşam koçu Sevgi Saybaşılı, “Özgün Liderlik” kavramının bir liderin başarılı olabilmesi için uygulayabileceği tek liderlik stili olduğunu vurguluyor ve iyi bir lider olmanın 5 yolunu şöyle sıralıyor: “Özgün amacın farkındalığı”, “Duyguların farkındalığı”, “Davranışları yöneten değerlerin ve düşünce kalıplarının farkındalığı”, “Yeteneklerin ve güçlü yanların farkındalığı” ve “Sosyal farkındalık”.



Dünyada farkındalık ve özgünlük kavramlarına verilen önemin gitgide arttığını belirten Saybaşılı, başarılı liderlerin ortak özellikleri araştırıldığında, “Özgünlük” kavramının tek ortak nokta olarak kendini gösterdiğini söylüyor.



Özgün bir lider olabilmek için ne yapmalı sorusuna karşılık, Saybaşılı özgün liderliğin yolunun belli alanlarda kendini tanımaktan, öz-farkındalıktan geçtiğine işaret ediyor.

1. Özgün amacın farkındalığı

İnsanlar, ancak kendileri için gerçekten anlamlı hedeflerin peşinden cesaretle, yılmadan gidebilirler. Özgün benliğimizin amacı, gerçekleştirme potansiyelini içimizde taşıdığımız şeydir.



2. Duyguların farkındalığı

Nerede ne hissettiğimizi fark etmek ve bu duyguların mesajlarını algılayabilmek doğru kararlar verebilmenin tek yoludur.



3. Davranışları yöneten değerlerin ve düşünce kalıplarının farkındalığı

Sahip olduğumuz bazı düşünce kalıpları ve yargılar, istediğimizi elde etmenin önünde engel olabilirler. Bunları fark etmek ve değiştirmek için çalışmadıkça hedefe ulaşamayız. Değerlerimiz ise davranışlarımızı dikte eder, onlara uymayan şekilde davranmaktan kaçınırız, bu nedenle ne olduklarını net bir şekilde bilip, alacağımız aksiyonları bu doğrultuda planlamamız gerekir.



4. Yeteneklerin ve güçlü yanların farkındalığı

Herkesin diğerlerinden daha iyi yaptığı bazı şeyler vardır. Tutkumuz neredeyse yeteneğimiz de o yönde gelişir. Zor zamanların üstesinden gelmek ancak yeteneklerimizi özgün bir şekilde kullanarak mümkün olur.



5. Sosyal farkındalık

Etrafımızdaki dünya bizi yansıtır, davranışlarımız çevreye etki eder. Yaptıklarımızla başkalarına katkı sağlamak bizi de yüceltir. Gerçek liderler amaçları doğrultusunda insanlara ilham vererek onların gönüllü katılımını sağlayabilenlerdir.

