KOSGEB, TKDK, Kadın Girişimciler Derneği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bankalar, hibe ve krediler konusunun ana aktörleri. Ancak kadın girişimciler söz konusu olduğunda destek veren bu kuruluşlardan da fazlası var. İyi araştırma ve zamanında başvuru kadın girişimcilerin zorlu yolculuklarını daha kaygısız ve güvenli bir hale getiriyor. Kadın girişimcilerin takip etmesi gereken fırsatları birlikte inceleyelim.

Çeşitli kuruluşlar tarafından kadın girişimcilere destek veriliyor. Siz de girişimci bir ruha sahipseniz, bu destekler hakkında detaylı bilgi almanız, süreçlerinizin çok daha kolay ve hızlı geçmesini sağlayacaktır. Kadınların iş hayatına kazandırılmasını hedefleyen destekler hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi olarak üçe ayrılıyor. Siz de girişiminize alacağınız destekle daha hızlı ilerleyeceğinizi düşünüyorsanız devlet, banka, vakıf ya da derneklerin hibe / kredi kriterlerini incelemeye hemen başlayabilirsiniz!



Hangi Kuruluşlar?

KOSGEB, TKDK, Kadın Girişimciler Derneği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bankalar bu operasyonların ana aktörleri. Bunların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, Japon Büyükelçiliği, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, UNICEF, Devlet Planlama Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi yapıların da hibe ve kredi konusunda sundukları fırsatlar mutlaka takip edilmeli. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankaların kadın girişimcileri desteklemek amacıyla düşük faizli krediler verdiği de unutulmamalı.

KOSGEB

KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde girişimcilere ve KOBİ’lere destek sağlıyor. Son dönemde Yeni Girişimci Desteği uygulaması kapsamında kadınlara özel destek oranıyla da dikkat çekiyor. KOSGEB girişimcilere %60 oranında destek sağlarken, kadın girişimciler için bu oranı %80’e çıkarmış durumda. Aynı zamanda kadın girişimcilere hibe kredi desteği de sağlıyor. www.kosgeb.gov.tr adresini mutlaka ziyaret etmenizi ve detayları incelemenizi öneririz.

KGF

KGF Kadın Girişimci Desteği ise KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimini sağlıyor. Kendinizi bir kadın girişimci olarak tanımlıyorsanız ve iş fikrinizi hayata geçirmişseniz www.kgf.com.tr adresini ziyaret ederek Kredi Garanti Fonu detayları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

TOBB bünyesinde yer alan kuruluş, kadın girişimcilere eğitimler veriyor ve fikirlerini hayata geçirebilmelerini kolaylaştırıyor. www.tobb.org.tr adresinde tüm detaylar yer alıyor.

KAGİDER

Girişimcilik yolundaki kadınların güçlenerek ilerlemelerini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan KADİGER eğitim, rehberlik ve mentorluk desteği ile dikkat çekiyor. Kuruluş aynı zamanda 13 yıldan bu yana Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması düzenliyor. Yarışma, Türkiye’deki kadın girişimci sayısının artırılmasına katkı sağlıyor. Ayrıntılar www.kagider.org adresinde!

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, düşük gelirli kadınların ekonomik durumlarını iyileştirmek ve liderliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Yeni iş kuran kadınlar Maya Mikro Ekonomik Destek programı sayesinde küçük krediler alabiliyor ve kendi işlerini kurabiliyor. Vakıfta ayrıca eğitim, kredi, danışmanlık ve pazarlama desteği de veriliyor. www.kedv.org.tr adresinden vakıfla nasıl iletişime geçebileceğinize dair bilgilere erişebilirsiniz.

Bakanlık ve Mikrofinans Programları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı faizsiz ve uzun vadeli kredi çalışması yürütüyor. Sağlanan destek 15 bin TL ve 8 yıl vadeyle geri ödemeli. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ise kendi işini kurmak isteyen, ancak bankadan kredi alamayan girişimci kadınlar için küçük de olsa finansal destek veriyor. Bu hizmetten yararlanabilmeniz için 5 kişiden oluşan bir ekip kurmanız ve 3 gün süren eğitime katılmanız gerekiyor.