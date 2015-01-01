Anne olunca iş hayatına ara veren kadınlar için iş bulma süreci zorlu geçebiliyor. Doğumdan sonra işe ara veren kadınlar tekrar iş bulmakta zorlanıyor.

Yenibiris.com’un anne olan üyeleri arasında yaptığı ankete göre, doğumdan sonra işten ayrılan kadınların yüzde 35’i hâlâ iş bulamadığını belirtiyor.



Anketi 3311 kişi cevapladı. Katılımcıların çoğu (% 78’i) tek çocuk sahibi. İki çocuğu olanların oranı ise % 19. Kadınların doğum sürecinin iş hayatlarını nasıl etkilediği konusunda çarpıcı veriler içeren ankete göre, annelerin % 56’sı yasal doğum izni bittikten hemen sonra işine dönmüyor.





İşine dönmeyen kadınların büyük çoğunluğu (% 37’si) ücretsiz izin alarak süreyi uzatmayı tercih ederken, % 14’ü doğumdan sonra işten çıkarıldığını belirtiyor.

Yasal izinden hemen sonra işinize dönmeyişinizin nedeni nedir? Ücretsiz izinle süreyi uzattım % 37 Doğumdan önce istifa ettim % 15 Doğum sonrası işten çıkarıldım % 14 Anlaşmalı ayrıldım % 14 Doğumdan sonra istifa ettim % 11 Doğumdan önce işten çıkarıldım % 9

Kadınlar süt iznini istediği şekilde kullanamıyor

İş hayatına geri dönen annelerin en çok zorlandığı konular ise çocuğunun yanında olamadığı için yaşanan suçluluk duygusu ve uykusuzluk. Katılımcıların yüzde 13’ü çocuğa nasıl bakılacağı konusunda endişe yaşadığını belirtiyor. Düşük oranlarda olsa da duygusal baskıya maruz kalmak ve süt iznini istediği şekilde kullanamamak da anketin çarpıcı sonuçlarından.

Anne olduktan sonra iş hayatında en çok hangi konuda zorlandınız? Çocuğumun yanında olamadığım için suçluluk duygusu % 34 Uykusuzluk-yorgunluk % 32 Çocuğumun bakımı konusu % 13 Destek yerine duygusal baskı (mobbing) gördüm % 8 Süt izinlerimi istediğim şekilde kullanmama izin verilmedi % 7 Aşırı iş yükü % 6



Ankete verilen cevaplara göre, anneler bu süreçte en büyük desteği eşlerinden (% 48) ve kendi ailesinden (% 34) görüyor. Arkadaşlarından destek alanların oranı % 9 iken, eşinin ailesinden destek görenlerin oranı % 5’te kalıyor.

Anne olunca çalışma hayatına ara veren kadınların tekrar iş bulma süresi uzayabiliyor. Ankette hâlâ iş bulamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 35. İş bulması 2-3 yıl sürenlerin oranı ise yüzde 21.

Doğumdan sonra ayrıldınız ise tekrar iş bulmak ne kadar sürdü? İş bulamadım % 35 2-3 yıl arası % 21 Yaklaşık 1 yıl % 18 1-6 ay arası % 18 1 yıldan fazla % 8



En çok finansta çalışıyor

Yenibiris.com verilerine göre çocuk sahibi kadınların özgeçmişlerinde belirttiği iş alanlarının başında mali işler-finans (% 13) ve satış-pazarlama (% 10) geliyor. Sekreterlik (% 6), eğitim-öğretim (% 5) ve idari işler (% 4), çalışan annelerin görev yaptığı diğer alanlar olarak sıralanıyor.



