Kariyerinizde ilerlemenin en temel kuralı iyi çalışma ve işinizde başarı göstermektir. Patronlarınızın gözüne girmek istiyorsanız bu ikisi için yoğun emek vermek durumundasınız. Peki bu emeklerin sonuçlarını nasıl anlayacaksınız? Hangi durumlarda aslında bir teste tabi tutuluyorsunuz? Bunları alamanın bazı yolları var. Önemli olan işaretleri iyi değerlendirebilmektir.

1- Geç saatte gelen mail

Şunu asla unutmayın, işinizi seviyorsanız ve yükselmek için canla başla çalıştığınıza inanıyorsanız o zaman patrondan gecenin bir köründe gelen maili görün. Görün ve gayet düzgün bir şekilde cevaplayın. Bu aslında sizin sınırlarınızı denemek için yapılmış basit bir eylem.







2- “Bu iş sende” mesajı

Bu mesajı aldıktan sonra bilmeniz gerekiyor ki artık patronun gözü üzerinizde. En ufak hatanız yıllardır üst üste koyduğunuz kariyer planlarınızı sekteye uğratabilir. Dikkatinizi bu dönemde daha da artırın. Kendinize güvenin ve size doğru dönmüş sahne ışıklarının hakkını verin.







3- Herkesin içinde onore etmek

Patronların en sevdiği germe yöntemi budur. Sizi herkesin içinde onore eder, mutlu hissetirir. Sonra odasına geçer ve upuzun bir mail atarak vitesi yükseltir. Patronun sizi denediği dönemler onun için en eğlenceli dönemlerdir. O yüzden dengesiz davranabilir. Sizi bir gün bulutların üzerine taşırken, bir gün hiç tanımıyormuş gibi yapabilir. Dikkatli olun.







4- Yemeğe davet

İşte patronunuz tarafından denendiğinizin en açık kanıtı. İş yeri haricinde de görüşmek istemesi aslında iyiye işaret. Bu demektir ki iş yerinizdeki performansınızdan memnun. Bir de dışarıdaki sosyal performansınızı test etmek istiyor olabilir. Plan basit. Her zamanki gibi sakin ve tutarlı olacaksınız. Gereksiz samimiyet ve gereksiz bilgi kirliliğine gerek yok. Ofis dışında herkes eşittir unutmayın.