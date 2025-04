Influencer dünyası gerçekten kolay mı? Röportaj: Duygu Özaslan, Melodi Elbirliler Türkmen, Polina Chursanova

DUYGU ÖZASLAN

Hikayemin ilk cümlesi: “Bu ışıltılı hayatı ben seçtim.”

@duyguozaslan

Sizce ‘influencer’ kime denir, kavram olarak tam anlamıyla ve gerçekten neyi ifade eder?

Dışarıdan öyle görünüyor demeyeceğim, çünkü içeriden de gerçekten çok renkli bir hayat yaşıyorum. Yaptığım iş sayesinde bana açılan kapılar, tanıştığım insanlar, ekibimle kreatif taraftaki yaratım süreçleri... Hepsi çok heyecanlı. Influencer, her şeyden önce bir içerik üreticisidir ya da bence olmalıdır. Sesi olduğunu düşündüğü herhangi bir konuda sunduğu içerikler ve zaman içinde yarattığı imajla bir ‘etkileyici’ olur. Bir ‘o kız’ (it girl) imajıdır bence.

Her hikaye başlangıcında biricik bir anı taşır. Sizin hikayeniz nasıl başladı ve bugüne nasıl ulaştı?

Benim hikayem, bir moda dergisinde staj yaparken güzellik editörümün teşvik etmesiyle başladı. Bir süre hafta sonları da çalışıp para biriktirdim ve kendime bir kamera aldım, montaj programını Youtube’dan izleyerek öğrendim ve videolarımı çekip, kurgulayıp, yayınlamaya başladım. İlk videomu 600 kişi izlemişti ve içimden ‘benim 600 tane arkadaşım yok, kim bu insanlar?’ diye geçirmiştim. Bir hayalim vardı. Hayal diyorum çünkü tam on yıl önceydi ve içerik üretmek bir iş değildi. ‘Ben bunu Türkiye’de bir işe dönüştüreceğim’ dedim ve ne mutlu ki öyle de oldu, kendimi gerçekleştirdim.

Modern etkileyici olarak, ilk günden bugüne baktığınızda sizin yaşadığınız değişim ve dönüşüm nasıl gerçekleşti?

İlk günden bugüne, kelimenin tam anlamıyla ‘bakabiliyor’ olmak çok garip. Bir günlük gibi her şey. Her halim orada duruyor. Başıma gelen en iyi ve en kötü olayları milyonlarca insanla beraber yaşamak zaman zaman çok zordu. Ama o zor anların da beni takip eden birine yardım ettiğini biliyorum. Bu yüzden olan biten her şeyle barışığım. Kariyerimi bugünkü haline getirmek için çok çalıştım. Pazarlama, konumlandırma, yönetim, finans, ışık, kamera... Hiçbiri hakkında hiçbir şey bilmeyen bir genç kız olarak kendimi ne kadar geliştirdiğimi görüyorum. En başta kurduğum iş stratejim ise bugün hala aynı ve kuralım çok basit: Hayal ettiğim markalarla hayal ettiğim işleri yaparken, her seferinde üzerine koymak ve istemediğim hiçbir işe ‘evet’ dememek. Benim derdim, her zaman ilham vermekti. Tabii ki sadece güzel giyinmek ve iyi makyaj yapmakla değil. ‘Ben yaptıysam sen de yapabilirsin’ diyorum hep alt metinde. Çünkü ben, sadece ‘Duygu’ olarak başlayıp ‘Duygu Özaslan’ markasını yarattım.

Tamamen normal bir günde meraklı bakışlarıyla sizi izleyen takipçilerinizin görmediği, görünenin dışında, bir influencer’ın 24 saatinde neler yaşanıyor?

Mesela dün sabah global bir marka iş birliğimiz için prodüksiyon ekibimizle birlikte stüdyoya girdik. Çekimden sonra arabada menajerimle hamburger yiyerek bugünkü çekim için konsept ve müziğe karar verdik. Yolda o gün paylaşacağım içerikleri seçip koydum. Ardından akşam bir davete katıldık ve taktığım mücevher markasıyla olan iş birliğimizi çektik. Biraz sosyalleşip menajerim ve ekip arkadaşlarımla oturduk -konu yine işe geldi- yeni projelere heyecanlanıp eve döndük. Akşam yemeğine vakit bulamadığım için gece 1 gibi atıştırıp yattım. Günlerim genelde çok hızlı ve yoğun geçiyor, sevdiğim işi yaptığım çok şanslıyım.

İlk bakışta ‘parıltılı bir hayat’ olarak kabul gören bu meslekte hangi zorluklarla karşılaşıyor ve onlara karşı nasıl meydan okuyorsunuz?

Bence en zorlayıcı tarafı, gösterdiğiniz her şeyin sizinle aynı fikirde, belki aynı görgüde olmayan insanlar tarafından karşılık buluyor olması. Bu yüzden neyi, ne kadar gösterdiğiniz önemli. Ben uzun süredir özel hayatımı çok kapalı yaşıyorum. Eşimi, ailemi, en yakın arkadaşlarımı bu şekilde bu dünyadan koruduğuma inanıyorum. Eleştiri adı altına saklanan hakaretler, ailenize kadar yazılan hadsiz yorumlar. Kimsenin bunun önüne geçemeyeceğinin de farkındayım, internet böyle bir yer. Dünyada neler oluyor, oturup kimin yazdığını bile bilmediğim cümlelere üzülecek değilim. Şimdilerde daha nötr bir pencereden bakabiliyorum.

TAM BANA GÖRE

Stilimi anlatan üç kelime: Cool, oversized, seksi.

Gardırobumun vazgeçilmezi: Beyaz atletler.

Favori ayakkabım: Isabel Marant topuklu çizmelerim.

İmza aksesuarım: Saatlerim.

Benim kokum: Byredo Blanche.

Güzellik rutinimin yıldızı: Hyalüronik asitli her şey.

Makyajımın olmazsa olmazı: MAC dudak kalemi.

Yaşamak için harika bir yer: Los Angeles.

En sıkı takipçisi olduğum kişi: Billie Eilish.

İlham kaynağım: Babam.