Mihriban Mirap yeni neslin başarılı ressamları arasında...
Resim hayatına nasıl
girdi?
Çok küçük yaşlardan
itibaren girdi
diyemem. Her çocuk
gibi ben de resim yapardım ama
henüz bir şeylerin farkında değildim.
Evimizde sanatla ilgili pek çok kitap
vardı. O kitaplara bakıp saatlerce
hayal kurmayı seviyordum. Kendimi
resimlerin içinde düşleyerek hayal
dünyamda oyunlar oynuyordum.
Sonra zamanla Renoir’ın dans eden
figürlerinin güzelliği beni daha
çok cezbetmeye başladı. Resme
duyduğum görsel ilgi ve hayal
dünyasının zenginliği zamanla
çizme isteğine dönüştü. Çizgiler ve
renklerle başladığım bu oyunlarla
ortaya çıkan güzelliklerin verdiği
hazla, bu işe daha çok zaman
ayırmaya başladım. Ve arkası geldi.
Zamanla çevremi daha bilinçli bir
şekilde gözlemlemeye başladıkça
resmetme isteğim gittikçe arttı.
Sanatın adına yaptığına inandığın
en doğru şey neydi?
Sanatla ilgilenen ve uğraşan bir kişi
olarak okul tercihimin, sanatımın
gelişimine katkısında doğru
olduğunu düşünüyorum. Yeditepe
Üniversitesi Plastik Sanatlar
Bölümü; resim, heykel, seramik,
özgün baskı gibi farklı disiplinleri
kapsayan bir bölüm. Ben eğitimimi
bu disiplinlerin her birini tanıyarak
aldım. Bu nedenle plastik sanatların
kişiliğimle örtüşen çok yönlülüğü
sanat anlayışımda farklı bir perspektif
oluşturdu.
Son sergin ‘Ben Böyle Görüyorum’
kentte yaşayan insanların yaşamına
dair unsurları işleyen, kent
insanının kültürünü, avareliğini,
tüketiciliğini, karmaşasını gözler
önüne seren bir çalışmaydı. Sen bu
kentte nasıl yaşıyor, nasıl eğleniyor,
karmaşışından nasıl zevk alıyor ya da
uzaklaşıyorsun?
İstanbul gibi farklı kültürlere ev
sahipliği yapmış büyük ve büyüleyici
bir kentten ilham alarak yaşıyorum.
Bu şehrin günümüzdeki hızlı ve
kozmopolit yapısının sınırsız kolajları
sanatıma kaynak oluşturuyor.
Resimlerimde insan ve kültür
çeşitliliğinin tadını çıkarıyorum.
Kalabalığın arasına girip insanları
gözlemlemek onların fotoğraflarını
çekmek hoşuma gidiyor. Ardından
atölyeme gidip sokaklardan ve
insanlardan yakaladığım fikirleri
tuvalime aktarıyorum. Bunu yaparken
de, günümüzde küresel yaklaşımla
hızlı tüketilen öz kültürümüzün
kayboluşunu da seyircinin kendi
yorumuna bırakıyorum.
Genç bir sanatçı olarak sanata bakış
açını öğrenebilir miyiz?
Sanatın insan yaşamının gelişmesi için
ve fikir özgürlüğünü yansıtabilmesi için
bir yol olduğunu düşünüyorum. İnsan
yaşamı sadece fiziksel gereksinimlerin
giderildiği ve çalışmayla geçen bir
süreç olsaydı ne kadar kuru, yavan
ve içi boşalmış bir hayat olurdu.
Sinema, müzik, edebiyat, heykel, resim,
tiyatro... Sanat eserlerinden yoksun
bir yaşamda insan ruhu aç kalırdı diye
düşünüyorum. Bana göre bilimden bile
daha önce insanın yaşamında var olan
sanat, insanlığın tarihiyle yan yana, iç
içe ilerlemiş, gelişmiş ve günümüze
kadar boyut ve görüntü değiştirerek
ulaşmış, toplumların gelişimine büyük
katkılar kazandırmıştır...