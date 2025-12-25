Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'lu A.B.İ. dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı

ATV‘de ekrana gelecek OGM Pictures imzalı dizinin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Afra Saraçoğlu‘nun hayat verdiği Çağla Öncü’nün “Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir” sözleri dikkat çekti.
Kenan İmirzalıoğlu‘nun oynadığı Doğan’ın “Ben onun oğluyum ama o benim babam değil” sözleri aile bağlarına dair derin bir hikâyenin duygusal yönünü öne çıkardı. Diren Polatoğulları‘nın oynadığı Behram’ın Çağla’ya yaptığı teklif merak uyandırıyor. Tanıtımın sonunda Doğan ve Çağla’nın karşılaşıp birbirlerini hatırlamaları ise heyecanı artırdı.
Cem Karcı’nın yönettiği, Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in yazdığı dizi ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.