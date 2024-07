Keyifli bir rota

Elele dergisi 2024 yılı Mayıs-Haziran sayısında yer almaktadır...

HAZIRLAYAN: CEYDA GÜNSÜR

Uçak yolculukları yoğun hayatımız ve telaşımız içinde zamandan kazandırarak kolaylık sağlasa da, arabaya atlayıp şehirden uzaklaşma fikri son günlerde daha çok tercih ediliyor. Arabayla seyahatin en büyük lüksü verdiği özgürlük hissinin yanında, sezon trafiği başlamadan sakin yollarda yapılan sürüş keyfi.

Dinginlik arayanlara

Yaz sezonu başlamadan ve kalabalıklaşmadan önce Alaçatı’nın sakin zamanı şehrin kaosundan sıkılanlar için keyifli bir alternatif. Sizin için önereceğimiz rota sadece Alaçatı değil. Hazır bölge sakinken mini bir tur yapabilirsiniz. Karaburun’u görmediyseniz arabayla yeşillikler içinde seyahat etmek terapi gibi gelecek. Denize sıfır konumlanan yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Lipsos Ata’nın Yeri’nde bir yemek molası mutlaka verin. Mezeleriyle ünlü restoranın arabayla yaptığınız kilometrelere değecek. Karaburun bu mevsimde dinginlik arayanlar için iyi bir alternatif.

Kahve molası

Karaburun’dan Alaçatı’ya dönerken yol üstü yerine biraz daha tepelere çıkarak eşsiz bir manzara eşliğinde kahve içmek ister misiniz? Adını belki de duymadığınız Mordoğan İnecik’te tepede yer alan köy kahvesi yeşil ve mavinin binbir tonu ile keyifli bir mola vadediyor. Bu deneyimi mutlaka yaşayın.

Sürdürülebilir konaklama

Alaçatı’da farklı bir deneyim yaşamak için Köyiçi’ne yakın ama izole bir bölgede kalan The Stay Warehouse, alternatif bir konaklama sunuyor. Doğaya saygının yaşamın her alanında önem kazandığı günümüzde, The Stay sürdürülebilir turizm anlayışı ile hizmet veriyor. Geçmişte depo olarak kullanılan yapı, muhtemel yeni ihtiyaçlar için demonte bir şekilde tasarlanmış. Duvarlarda ve iç tasarımında 150 yıllık Orta Anadolu ve 100 yıllık Karadeniz evlerinden sağlanan tuğlalar ile ahşaplar yeniden kullanılmış. Şezlonglardan mutfak malzemelerine kadar iç yapıda kullanılan bütün ahşaplar Orta ve Doğu Karadeniz’de terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş yüzlerce yıllık ahşap evlerden sağlanmış.

Üçüncü nesil sürüş deneyimi

Şehir hayatına kısa bir mola vermek için çıktığımız yolculuğu Volkswagen Tiguan SUV ile gerçekleştirdik. Üçüncü nesil ile ferah, keyifli bir sürüş vadeden modelin hafif hibrit teknolojisine sahip eTSI ile daha az yakıt tüketimi sağlayarak çevreye katkıda bulunması en büyük avantajlarından. Araç, ferah iç mekanı, bagaj hacmi ve yol takibinde kolaylık sağlayan geniş ekranı ile dikkat çekiyor. Şerit takip asistanı ile direksiyon hakimiyetini koruyarak uzun yolculukları daha güvenli hale getiriyor.