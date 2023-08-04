Kişiliğinize göre sevebileceğiniz ve size iyi gelecek 5 ev bitkisi

Ancak tüm bitkiler, özellikle de fazla bakım gerektiren bitkiler neşe getirmez. Bazıları da zor zamanlarda bizimle diğerlerinden daha fazla konuşma ihtiyacı hisseder.

Sizin için bir bitki listesi hazırladık ve kişiliklerini araştırdık. Vermek istediğiniz çaba ve ilginin yanı sıra faydalarına göre hangilerinin size seslendiğini ve iyi geldiğini öğrenebilirsiniz.

1. Zehirli bağları koparmayı hatırlatmak için aloe verayı deneyin

Aloe vera, pek çok faydası ve bakımı kolay olduğu için muhtemelen en sevilen ev bitkisidir. Başkalarına (duygusal, parasal veya fiziksel olarak) çok şey veren biriyseniz, siz ve aloe vera mükemmel bir ikili olabilirsiniz.

Bitkisel olarak tedavi etmek ve cilt yaralarını (yanıklar, kesikler, yara izleri ve iltihaplanma) iyileştirmek için yaprakları kesebilirken, aloe vera aynı zamanda çevrenizdeki havayı temizleyebilen güçlü bir bitkidir. Hava filtresi ile aynı şey değildir ancak havanızı zararlı kimyasallardan arındırmaya yardımcı olabilir.

Aloe vera ve siz: Yeniden saksılama işlemi sırasında, artık büyümesine katkıda bulunmayan ölü parçaları kesmeniz gerekebilir.

Bunu yapmak, kendi gelişiminizi hatırlatabilir: Farklı yaşam evrelerine yaklaşırken, bazen sizi başarılı olmaktan alıkoyan kişiyi veya şeyi bırakmanız gerekir.

Ve kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve hayatta yeni şeyler deneyimlemeye devam ettikçe, kendinizi yeniden yeşertmeniz gerekebilir. Olmak istediğiniz kişi olmaya devam etmenize yardımcı olacak seçimler yapın.

2. Rahatlamak ve sakin kalmak için lavantayı deneyin

Bu bitki gözleri yormaz, hoş kokar ve en popüler esansiyel yağlardan birinin kaynağıdır. Özellikle günün sonunda dinlenmeyi veya kendine birkaç saniye ayırmayı unutanlar için lavanta (ve güçlü kokusu) tam size göre.

Geleneksel bir ev bitkisi olarak kabul edilmese de lavanta, hemen hemen herkesin onun bir versiyonunu saklamak istemesine neden olacak bir ton fayda sunar.

Çiçek kokusu kaygıyı azaltmada ve sakin bir atmosfer sağlamada etkilidir.

Topikal olarak, antiseptik ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle güzellik rutininize eklemek de harikadır.

Lavanta ve siz: Kendinizi bunalmış hissettiğinizde veya iyi bir gece uykusu çekmek istediğinizde gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alın. Rahatlatıcı kokuyu içinize çekerken sakinleşmenize yardımcı olur.

Daha sıcak olan bahar aylarında, bitkinin taze güneş ışınlarını yakalamasına yardımcı olacağı için lavanta bitkinizi dışarıya taşıyın. Hazır gelmişken, kendi D vitamini dozunuzu da almak için birkaç dakikanızı dışarıda geçirin.

3. İş-yaşam dengesini korumaya yönelik bir hatırlatma için barış zambaklarını deneyin

İşte listeye eklenecek başka bir doğal temizleyici: Barış zambakları. Bu muhteşem bitki, evdeki zararlı kimyasalları etkisiz hale getirdiği için evdeki enerji akışını iyileştirir. Ayrıca insanların zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak gelişmesine yardımcı olduğuna inanılıyor.

Astrolojiyle ilgileniyorsanız, barış zambaklarının hassas ve nazik bir görünüme sahip olduğunu, ancak Yengeç burcunda doğan insanların yaydığı enerjiye benzer şekilde son derece güçlü ve köklü olduklarını takdir edeceksiniz.

Barış zambakları ve siz: Barış zambakları barışı, huzuru, refahı, arınmayı ve yalnızlığı simgeler. Barış zambakları çok güçlü sembolizme sahip olduğundan, bitkilerinize olumlu ifadeler söyleyin. Sadece kendinin duymak isteyeceğin şeyi söyle.

4. Zor zamanlarda hayatta kalmayı ve gelişmeyi hatırlatmak için yılan bitkisini deneyin

Alanınızda güçlü bir koruyucu enerji sağladığı bilinen yılan bitkileri son derece dayanıklıdır ve büyümek için çok az dikkat gerektirir.

Zor zamanlarda ne kadar dirençli olduklarının hatırlatılmasına ihtiyaç duyan rahat insanlar için, yılan bitkileri sizin için burada. Yılan bitkileri kolay hareket eder ve gözlem altında tutmak için ideal bir bitkidir. Anlamı: Çok az dikkat gerektirirler ve yine de biraz baskı altında gelişirler. Tıpkı bir Terazi gibi!

Bu bitki benzersizdir. Çünkü geceleri karbondioksiti oksijene dönüştürme yeteneğine sahiptir. Yani hava akışının olmadığı bir bölgede yaşıyorsanız, etrafınızda epeyce yılan bitkisinin olması, alanınızdaki oksijeni sterilize etmenize yardımcı olabilir!

Yılan bitkileri ve siz: Yılan bitkileri, kendinizi yalnız hissettiğinizde veya zor bir dönemden geçtiğinizde bile, yine de büyümeyi ve en zor durumlarda bile hayatta kalmayı seçebileceğinizi hatırlatır.

Bu bitkiyi gördüğünüzde evinizde sessiz bir köşe bulup yanına oturun, gözlerinizi kapatın, verdiği serin, temiz havayı içinize çekin ve huzurunuzu bulun.

5. Mevcut anın değerini bilmek için bir okaliptüs deneyin

Bu popüler bitki sadece kendine özgü hoş aromasıyla değil, aynı zamanda astım, soğuk algınlığı ve tıkanıklığı tedavi etme yeteneğiyle de bilinir.

Okaliptüs ve siz: Şimdiki zamanı ve günün getireceklerini takdir etmek için bir hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar için okaliptüs ideal bir bitkidir. İyileştirici ve güçlü kokusunu içinize çekmek için birkaç dakikanızı ayırın. Bunu yapmak sizi şimdiki ana geri getirir.

Şu an sahip olduğunuz tek şeyin bu olduğunu unutmayın. Bunu değiştiremeyeceğiniz için dün olanları düşünmeyin ve yarının yapılacaklar listesiyle ilgilenmeyin çünkü sahip olduğunuz tek şey tam da bu andır.