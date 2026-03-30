"Kıskanmak" dizisinin finali hakkında Özgü Namal’dan ilk açıklama

Altın Ayı ödüllü "Sarı Zarflar" filminin İstanbul galası, bu akşam İstanbul Modern’de gerçekleştirildi. Cuma günü vizyona giren yapımda "Derya" isimli bir tiyatrocuya hayat veren Özgü Namal, galada hem yeni projesini değerlendirdi hem de televizyon ekranlarındaki akıbeti merak edilen dizisine dair önemli açıklamalarda bulundu.





Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan ile başrolleri paylaştığı "Kıskanmak" dizisi hakkında konuşan Namal, izleyicileri üzecek bir gelişmeyi paylaştı. Dizide "Seniha" karakterini canlandıran oyuncu, yeni sezon planlarının mevcut koşullar nedeniyle askıya alındığını belirtti.



Namal, dizinin geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum."



SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMALAR VE REYTİNGLER



Dizi, son bölümünde yaşanan bir yıllık zaman aşımı ve "Mükerrem" karakterinin beklenmedik dönüşüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Senaryodaki bu köklü değişikliklerin reytinglere yansıması ve hikayedeki dengelerin değişmesi, final iddialarını güçlendirmişti. Özgü Namal’ın son açıklamasıyla birlikte, dizinin bu sezon sonunda ekran yolculuğunu tamamlaması bekleniyor.





TİYATRO SAHNESİNE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI



"Sarı Zarflar" filminde bir tiyatrocuyu canlandıran Özgü Namal, kariyerine dair gelecek planlarından da bahsetti. Sinema ve dizi projelerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde bir tiyatro oyunu hazırlığında olduğunu belirten oyuncu, sahnelere dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

