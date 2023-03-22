Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Boğa Boğa’nın ilk fragmanı yayınlandı! İşte konusu ve oyuncuları

Ay Yapım imzalı başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in yer aldığı Boğa Boğa filminin yayın tarihi belli oldu. Prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da gerçekleştirecek olan Boğa Boğa, aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışacak. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak olan Boğa Boğa konusu, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...

Boğa Boğa konusu nedir?

İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, Assos’ta bir köye taşınır. Yeni bir hayata başlamak üzere buraya gelmişlerdir. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

Boğa Boğa oyuncu kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ (Yalın),

Funda Eryiğit (Beyza),

Gürgen Öz (Daim),

Müge Bayramoğlu (Nehir),

Onur Gürçay (Selami),

Aşkın Şenol (İrfan),

Hayat van Eck (Gaza),

Kerem Arslanoğlu (Cevdet),

Onur Akgülgil (Cezmi),

Ahmet Baki Kurtuluş (Remzi),

Nadi Güler (Ayhan)

Boğa Boğa filmi fragmanı