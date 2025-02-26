Kızıl Goncalar'dan yeni ayrılan Tuğrul Tülek o diziyle anlaştı
FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Seçkin' karakterine hayat veren Tuğrul Tülek rolünün sona ermesinin ardından Bahar dizisiyle anlaştı.
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'Kızıl Goncalar'ın pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde Duygu Sarışın ile Tuğrul Tülek hikayeleri bittiği için diziye veda etmişti.
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Tuğrul Tülek hemen yeni bir anlaşma yaptı. Ünlü oyuncu fenomen dizi 'Bahar'a dahil oldu ve Emre Karayel'in hayat verdiği 'Tolga'nın kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.
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Tülek Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Kendimi tiyatro kulisinde gibi hissediyorum. En başından beri çok olmak istediğim bir hikayeye dahil olduğum için çok mutluyum. Akşam görüşmek üzere" notunu düştü.