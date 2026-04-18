Kızılcık Şerbeti'nin 133. bölümünde neler oldu? 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 130. bölümle ekrana geldi. Peki, 'Kızılcık Şerbeti'nin 133. bölümde neler oldu? 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen son bölümüne, Başak ve Cemo’yu baş başa yakalayan Fatih’in yaşadığı büyük hayal kırıklığı dikkat çekti. Gördüğü manzara karşısında öfkesine hakim olamayan Fatih için bu tanıklık, geri dönüşü zor bir yolun başlangıcı oldu.
FATİH VE BAŞAK'IN YÜZLEŞMESİ
Olay yerini terk eden Fatih’in ardından çaresiz kalan Başak, çözümü mecburen Tuncay’ı aramakta buldu. Cemo ile Tuncay’ın evine geçen Başak için bu süreç, tarafların birbirine biraz daha yaklaştığı yeni bir dönemi başlattı. Birkaç gün süren sessizliğin ardından Fatih ve Başak’ın yüzleşmesi, saklanan tüm gerçeklerin masaya dökülmesini sağladı.
ÜNAL KÖŞKÜNDE SARSILAN DENGELER
Nilay’ın suçsuzluğunun kanıtlanması ve Kıvılcım ile Ömer eşliğinde Ünal evinden çıkması, aile içindeki tüm dengeleri sarstı. Bu durum Abdullah’ı derinden üzerken, yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Salkım’a karşı bir öfke duymasına yol açtı. Salkım’ın özrü ise gecikmedi; Nilay’ın aklanması sonrası hatasını telafi etmek isteyen Salkım, Kıvılcımların evine yerleşen Nilay’ı ziyaret ederek özür diledi.
ÇİMEN VE NURSEMA'NIN ZOR ANLARI
Tüm bu karmaşa, evine ve kocasına yeni dönen Çimen için sarsıcı bir etki yarattı. Evdeki gergin atmosfer daha ilk günden karı kocanın arasının açılmasına neden oldu. Diğer yandan, Asil’in el altından iş ayarladığını öğrenen İlhami bu duruma çok sinirlendi. Bu gizli hamle, Asil ve Nursema’yı sert bir şekilde karşı karşıya getirdi.