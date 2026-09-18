'Kızılcık Şerbeti'nin 5'inci sezonu bu akşam başlıyor

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler'in paylaştığı paylaştığı sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 5'inci sezonuyla bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

BU AKŞAM 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE NELER OLACAK?

Yaşanan felaketlerin ardından geçen altı ayda Ünal ailesi ağır kayıplarla yüzleşir. Ünal Holding'te ise borçlar krize dönüşür. Ömer bazı otelleri alıp şirketten ayrılmıştır. Fatih ve Emir, Abdullah'ı hisse satışına ikna etmeye çalışır. Arka planda Asil ve Asude ise şirketin kontrolünü ele geçirmek için gizlice harekete geçer. Salkım'ın geçirdiği ağır kazanın ardından hafızasının yerine gelmesi, evdeki dengeleri tamamen sarsacak bir düğümün çözülmesini sağlar. Yeni bir sayfa açmak isteyen Salkım, Emir'le işbirliği yaparak harekete geçer.

Fatih'le mutlu evliliğini sürdüren Başak hamiledir. Hamileliği ilerleyen Başak'ın aniden düşüp bayılması korku yaratır. Evdeki düzenini yeniden oturtmaya çalışan Kıvılcım, kızı Çimen'in hayatını toplama çabalarına odaklanır. Ancak yan eve taşınan komşusunun yarattığı gürültü ve huzursuzluk, Kıvılcım'ı çileden çıkarır. Kıvılcım, Asil'le birlikte katıldığı prestijli bir etkinlikte, hayatının akışını değiştirecek bir karşılaşmanın eşiğine gelecektir.

'Kızılcık Şerbeti', 5'inci sezonunun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de...