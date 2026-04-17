Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Sibel Taşçıoğlu, daha önce 'Kızlarım İçin', 'Şampiyon', 'Medcezir', 'Rus Gelin' gibi yapımlarda rol alsa da asıl ününü Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolüyle kazanmıştı.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, çekimleri Adana'da yapılan yeni bir dizi ile anlaştı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu senaryosunu ise Yıldız Tunç'un yazdığı projede 'Celadet' karakteriyle ekranlara çıkmaya hazırlanan Sibel Taçıoğlu'nun yeni dizisine yönelik meraklar arttı.

Hazırlıkları büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen iddialı dizinin şuan için yalnızca ATV kanalında yayınlanacağı ve dizinin oyuncu kadrosunun ilk netleşen isimlerinden birinin Sibel Taşçıoğlu'nun olduğu biliniyor.