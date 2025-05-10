Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: Kardeşime benim ismimi verin

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Metehan'ın bıçaklanması 101. bölüme damga vuruyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: Kardeşime benim ismimi verin - Resim : 1

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği  SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: Kardeşime benim ismimi verin - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde; Kapı çaldı ve Abdullah kimin geldiğini merak etti. Nursema misafirinin geldiğini söyledi. Nursema kapıyı açmaya gitti. Ardından Leo ve Nursema birlikte içeri girdi. Işıl, Leo'yu karşılarında görünce şaşırdı. Abdullah, Leo'yu karşısında görünce sinirlendi. Leo, Işıl'ı Ünallar'a anlatmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: Kardeşime benim ismimi verin - Resim : 3

Yaşanan şok ile yeni bölüm fragmanında Işıl'ın Abdullah Bey'i ikna ettiği ve Nursema ile Firaz'ı evden kovduğu görülüyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: Kardeşime benim ismimi verin - Resim : 4

101. bölüm fragmanının en çok konuşulan sahnesi ise, Metehan'ın bıçaklanması oluyor.