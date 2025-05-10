Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: Kardeşime benim ismimi verin
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Metehan'ın bıçaklanması 101. bölüme damga vuruyor.
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Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde; Kapı çaldı ve Abdullah kimin geldiğini merak etti. Nursema misafirinin geldiğini söyledi. Nursema kapıyı açmaya gitti. Ardından Leo ve Nursema birlikte içeri girdi. Işıl, Leo'yu karşılarında görünce şaşırdı. Abdullah, Leo'yu karşısında görünce sinirlendi. Leo, Işıl'ı Ünallar'a anlatmıştı.
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Yaşanan şok ile yeni bölüm fragmanında Işıl'ın Abdullah Bey'i ikna ettiği ve Nursema ile Firaz'ı evden kovduğu görülüyor.
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101. bölüm fragmanının en çok konuşulan sahnesi ise, Metehan'ın bıçaklanması oluyor.