“KLORANE” botanikten ilham alan saç ve cilt ürünleriyle Türkiye’de!

Fransız dermokozmetik ve ilaç şirketi Pierre Fabre’nin çatısı altında bulunan yüksek doğal içerikli formüllere sahip Klorane, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bitkisel formülleri ve çevreye uyumlu yapısıyla doğadan aldığını doğaya veren Klorane dünyası, 26 Nisan Salı günü Ortaköy Feriye’de düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Etkinlik sırasında, marka yüzü olan güzel oyuncu İlay Erkök’ün saçlarını ünlü Fransız kuaför François Laly şekillendirirken, portre ve moda fotoğrafçısı Lara Sayılgan tarafından da fotoğrafları çekildi.

50 yılı aşkın bir süredir kişilerin bakımını sağlarken doğanın bakımını da ihmal etmeyen KLORANE, Pierre Fabre çatısı altında Türkiye’ye giriş yaptı. Klorane ürünleri, doğallık ve güzelliği deneyimleten bir lansmanla 26 Nisan günü Feriye’de tanıtıldı. Marka yüzü ise doğal güzelliğiyle dikkatleri çeken oyuncu İlay Erkök oldu. Klorane’ın ana vatanı Fransa’dan gelen Cannes Film Festivali ve Fashion Week gibi organizasyonların ünlü Kırmızı Halı kuaförü François Laly, İlay Erkök’ün saçına Klorane ürünleriyle bakım yaptıktan sonra eşsiz bir model tasarladı. Saçı ve makyajı yapılan ünlü oyuncunun fotoğraflarını ise portre ve moda fotoğrafçısı Lara Sayılgan çekti.

Etkinlik sırasında ünlü kuaför François Laly saç bakımı ile ilgili şu tüyoları verdi: “Saç bakımı yaparken saç kreminden faydalanmak gerekir, burada saç kreminin doğru kullanımı çok önemlidir. En iyi sonucu elde etmek istiyorsanız suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz çünkü ısının kullandığınız ürünlerin üzerinde etkisi vardır. İlk adımda sıcak su kullanıldığı zaman saç telinin dış yüzeyindeki yapı kendisini açar, bu açılan yapının üzerine bir saç kremi uygulandığı zaman saç bunu emer. Üzerine soğuk suyla durulama yapılırsa dış yapı kapanır ve kullanılan ürünün faydası içeriye hapsedilmiş olur. Dolayısıyla saçınızı önce sıcak suyla yıkamalı ve saç kreminden sonra soğuk suyla durulamalısınız. Saçınıza stil verirken de aynı kural geçerlidir. Kuru şampuan kullanacaksanız en iyi sonucu alabilmek için saçı fırçalarken ürünü uygulamalısınız. Fırçalama işlemi sıcak fönle birlikte yapılmalı ve şekil verdikten sonra da sabitlemek için soğuk hava uygulanmalıdır. Bu şekilde saçınızı daha uzun süre kullanma imkanınız olur.”

Klorane’ın 2018’den bu yana gittikçe daha da doğallaşan formüllerine değinen Pierre Fabre Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere “Bilimin doğal hali mottosunu kullandığımız Klorane ürünlerimizin formüllerinde bulunan aktif maddeler, %70 ve üstü oranda organik olarak veya hiçbir kimyasal müdahaleye maruz kalmadan Klorane botanik bahçelerinde yetiştiriliyor. Ürünlerimizin doğallık seviyelerine ise ambalajlarında yer veriyoruz. Ayrıca ambalajlar geri dönüştürülmüş materyallerden elde ediliyor. Durulanmayan ürünlerde %95’in üzerinde, durulanan ürünlerde ise %80 üzerinde doğal formülleri olan markamızın geniş ürün gamında saç, cilt ve bebek ürünleri yer alıyor.” dedi.

Yenilikçi saç bakım ürünlerine sahip Klorane’ın mango içerikli katı şampuanı, ısırgan otu ve kil içerikli toz şampuanı ve maskesi, organik şakayık içerikli saç kremi ve serumu, kinin ve aşk çiçeği özü içerikli güçlendirici saç kremi, şampuanı ve serumu, yulaf içerikli şampuan, saç kremi ve kuru şampuanı mevcut. Cilt ürünleri skalasında ise mavi kantaron özlü göz makyaj temizleyicisi ve göz altı maskesi, organik nane içerikli yüz temizleyici toz, yüz maskesi ve yüz bakım kremi bulunuyor. Minikleri de unutmayan Klorane, bebekler için kalendula içerikli, hassas yıkama jeli ve temizleme mendili, vücut losyonu ve kremi, yatıştırıcı krem ve sprey üretiyor.