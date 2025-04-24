Köpeğinizin alerjisi olduğunu gösteren 5 gizli ipucu

Bu yazıyı okuyorsanız, köpeğinizin bir tür mevsimsel alerjisi olabileceğinden büyük ihtimal şüpheleniyorsunuz. Sonuçta, güneşin parladığı ve köpeklerimizin de bizim gibi biraz daha fazla öksürmeye ve hapşırmaya başladığı yılın o zamanına yaklaşıyoruz.

Birçok veteriner, yılın bu zamanlarında kliniklerine kaşıntılı gözler ve lekeli deriyle gelen daha fazla köpek görüldüğünü söylüyor.

KÖPEKLERDE MEVSİMSEL ALERJİNİN 5 BELİRTİSİ

Ayaklarını sık sık yalamaya devam ederler

Alerjisi olan birçok köpek ayak parmaklarının arasındaki deriyi kemirir. Bunu, genellikle polen alerjenin derileriyle temas etmesi ve bazı durumlarda epidermise veya cildin en dış tabakasına nüfuz edebilmesi nedeniyle yaparlar.

Bağışıklık sistemi alerjene aşırı tepki verebilir ve pati yalama gibi bir dizi rahatsız edici semptomlara neden olan inflamatuar bir tepkiyi tetikleyebilir.

Derileri kırmızı ve/veya kaşıntılıdır

Bu inflamatuar yanıt aynı zamanda yavrularınızın cildini de rahatsız edebilir ve kırmızı ve iltihaplı görünmesine neden olabilir. Bu iltihaplı deri lekeleri her yerde gelişebilir. Bunları ayak parmaklarının arasında, pati pedlerinde, gözlerinin çevresinde veya koltuk altı bölgelerinin yakınında görebilirsiniz. Bu lekeler inanılmaz derecede kaşıntılı hale gelebilir.

Üst solunum yolu semptomları oluşur

Köpeğiniz normalden daha fazla öksürüyor veya hapşırıyorsa, havadaki bir şeye tepki veriyor olabilir. Hapşırma ve burun akıntısı gibi üst solunum yolu belirtileri, tıpkı insanlarda gördüğümüz gibi köpeklerde de görülebilir.

Bir köpek polen gibi bir alerjeni soluduğunda, burun boşluğu iltihaplanabilir ve tahriş olabilir, bu da tıkanıklığa ve hapşırmaya neden olabilir.

Gözleri sulu olur

Alerjik konjonktivit veya göz zarının iltihabı, köpeğinizin alerjisi olabileceğine dair bir başka ipucudur.

Greenstein'a göre bu sorun genellikle kırmızı, kaşıntılı ve sulu gözler olarak ortaya çıkar. Diğer köpeklerin gözlerinin yakınında bulanık, yapışkan bir akıntı olabilir. Alerjik konjonktivit de gizli yollarla ortaya çıkabilir - köpeğiniz şaşı bakabilir, gözlerini kaşıyabilir veya ışığa karşı hassaslaşabilir, araştırmalar bunu göstermektedir.

Sürekli cilt enfeksiyonları geçirirler

Ayrıca köpeğinizin cilt enfeksiyonlarına yatkın olduğunu fark edebilirsiniz. Kızarıklık, püstül veya dairesel kabuklar gibi görünebilirler. Kötü bir kokuya sahip olabilirler.

Cornell Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne göre, bu ikincil enfeksiyonlar genellikle karında, ön bacakların arkasında veya kuyruğun dibine yakın bir yerde ortaya çıkar.

Köpeğinizin alerjisi olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gerekenler şunlardır:

-Uzmanlar, yürüyüşlerden sonra patilerini silmenizi, sık sık yıkamanızı veya hatta havadaki alerjenlerden kurtulmak için evinizde bir HEPA filtresi kullanmanızı öneriyor.

-Semptomlar köpeğinizin yaşam kalitesini etkiliyorsa veya daha şiddetli hale geliyorsa bir veterinere danışmanızda fayda olacaktır.

-Bununla birlikte, antihistaminikler, steroidler, monoklonal antikorlar ve Janus kinaz inhibitörleri gibi ilaçlar dahil olmak üzere cilt alerjilerini ve enfeksiyonlarını önleyebilen ve tedavi edebilen birden fazla tedavi vardır.

-En anlamlı semptom rahatlaması genellikle yalnızca veterinerinizden temin edebileceğiniz reçeteli ilaçlarla olabileceğini unutmamalısınız.