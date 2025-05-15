Kral Kaybederse'de Güllü ile yakınlaşan Kaşif öldü mü?

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse salı akşamlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Kral Kaybederse'nin 13. bölüm sonunda yaşananlar herkesi oldukça şaşırttı. Kaşif ile Güllü'nün yakınlaşması büyük ses getirdi. Fakat Kaşif'in, son sahnede ilacını içmeyi unutup Güllü tarafından baygın bulunması akıllara 'Kaşif öldü mü?' sorusunu getirdi.

KRAL KAYBEDERSE'DE NELER YAŞANDI?

Kenan'dan ayrılan Özlem, çeşitli ilaçlar içerek canına kıyarken Kaşif, hastalığı için içmesi gereken ilacını unuttu. Bölüm sonunda her iki karakter de baygın olurken fragmanda Özlem'in hayatta olduğunu gördük. Fakat Kaşif'e ne olduğu netlik kazanmadı.

KRAL KAYBEDERSE'DE KAŞİF ÖLDÜ MÜ?

Güllü ile ilişkisi derinleşen Kaşif karakterinin ölüp ölmediği merak konusu olurken beklenen yanıt Oda TV'den geldi. Oda TV yazarı Sina Koloğlu, Kaşif için son nefesini verdiğini yazdı. Kral Kaybederse'nin 14. bölümünde neler yaşanacak, şimdiden merak konusu oldu.