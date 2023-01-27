Kraliçe dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı?

Kraliçe isimli dizi yakında Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Diziyi daha önce Fikret Kuşkan’lı Zalim İstanbul dahil olmak üzere birçok unutulmaz diziyi çeken Cevdet Mercan yönetecek. Kraliçe dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Kraliçe dizisi uyarlama mı?

Kraliçe dizisinin Queen Sugar ismindeki yabancı yapımdan uyarlanması bekleniyor.

Kraliçe dizisi konusu nedir?

Dizi, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alıyor.

Kraliçe dizisi oyuncuları

Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan ile Burcu Özberk başrolleri paylaşacak. Dizide ayrıca güçlü oyuncu Gonca Vuslateri de kamera karşısına geçecek. Tüm kadro ise henüz belli olmadı.