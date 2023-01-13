Queen Sugar konusu nedir, oyuncuları kimler?
Oprah Winfrey’in başyapımcı olarak görev aldığı Amerikan yapımı Queen Sugar dizisinin yerli uyarlaması yapılması planlanıyor. Bu haberlerin ardından Queen Sugar konusu nedir, oyuncuları kimler? merak edilmeye başladı. Diziye yakından bakalım...
Mednova’nın yapımcılığımı üstlendiği Kanal D için çekilecek olan Kraliçe dizisinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan başrolü üstlenecek. Dizi, Queen Sugar uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. Bu haberlerin ardından Queen Sugar konusu nedir, oyuncuları kimler? merak edilmeye başladı. Diziye yakından bakalım...
Queen Sugar konusu nedir?
Natalie Baszile'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'Queen Sugar' drama dizilerinden biri.
Dizinin hikâyesi, NBA’de forma giyen kocasının karıştığı skandalla sarsılan, hemen ardından babasının ölüm haberini alan bir kadının aile evine dönmesiyle başlıyor. Babalarının vefatı üzerine ailenin diğer üyeleri de şeker kamışı tarlasını yönetmek üzere bir araya geliyor.
Queen Sugar oyuncu kadrosu
Oprah Winfrey'in baş yapımcısı olduğu dizinin senaryosunda Anthony Sparks, Tina Marby, Ava DuVernay gibi isimlerin imzası bulunuyor. Queen Sugar oyuncu kadrosunda rol alan isimler şu şekilde:
- Rutina Wesley (True Blood),
- Dawn-Lyen Gardner (Star Wars: The Clone Wars, Heroes, Unforgettable),
- Kofi Siriboe (Awkward),
- Tina Lifford (Scandal, Parenthood),
- Omar Dorsey (Aquarius, Ray Donovan),
- Dondre Whitfield (Mistresses, Hidden Hills),
- Bianca Lawson (Pretty Little Liars, The Vampire Diaries, Rogue, Teen Wolf),
- Timon Kyle Durrett (Heroes),
- Greg Vaughan (General Hospital, 90210),
- Nicholas L. Ashe,
- Ethan Hutchison ve
- Marycarmen Lopez olarak sıralanmaktadır. Ayrıca dizinin yaratıcılarından Oprah Winfrey yinelenen bir rol ile gösteride yer alacaktır.