Mednova’nın yapımcılığımı üstlendiği Kanal D için çekilecek olan Kraliçe dizisinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan başrolü üstlenecek. Dizi, Queen Sugar uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. Bu haberlerin ardından Queen Sugar konusu nedir, oyuncuları kimler? merak edilmeye başladı. Diziye yakından bakalım...

Queen Sugar konusu nedir?

Natalie Baszile'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'Queen Sugar' drama dizilerinden biri.

Dizinin hikâyesi, NBA’de forma giyen kocasının karıştığı skandalla sarsılan, hemen ardından babasının ölüm haberini alan bir kadının aile evine dönmesiyle başlıyor. Babalarının vefatı üzerine ailenin diğer üyeleri de şeker kamışı tarlasını yönetmek üzere bir araya geliyor.

Queen Sugar oyuncu kadrosu

Oprah Winfrey'in baş yapımcısı olduğu dizinin senaryosunda Anthony Sparks, Tina Marby, Ava DuVernay gibi isimlerin imzası bulunuyor. Queen Sugar oyuncu kadrosunda rol alan isimler şu şekilde: