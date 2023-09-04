2023 yazında Türkiye'de Spotify'da en çok dinlenen 20 şarkı

Dünya genelinde 2023 yazına, Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola damgasını vururken, Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği Pişman Değilim oldu.

Plaj keyfine, geç batan günlere, doğa harikası tatil kasabalarına ve tüm yorgunluğumuzu alıp doya doya dans ettiğimiz yaz partilerine veda zamanı. Biten bir yazı daha geride bırakırken Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında dillerden düşmeyen “yaz hitleri” listelerini yayınlandı. Hem globalde hem de Türkiye’de 2023 yazı boyunca en çok dinlenen parçaların yer aldığı yaz hitleri listeleriyle biten yazın tesellisini bulmak mümkün!

Spotify’ın Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenenleri listesinin zirvesine, Semicenk ve Doğu Swag’in tam da yazın başında çıkış yapan parçası Pişman Değilim yerleşti. Pişman Değilim’i Caney’le UZI ikinci sıradan takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül parçası Aman Güzel Yavaş Yürü, üçüncü oldu. 24/7 ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken, arabesk, rap ve pop sound’larının birleştiği tarzıyla yaz hitleri listesinde ağırlığı hissedilen Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği Canın Sağ Olsun ile listenin beşinci sırasında yer aldı.

2023 yaz aylarına damgasını vuran şarkılar Türkiye’deki müzik kültürünün bir yansıması niteliğinde. Z kuşağı için yükseliş trendinde olan arabeskin ve bu türün pop ve rap gibi türlerle oluşturduğu füzyonun yükselişini 2023 Yaz Hitleri listesinde görmek mümkün. Diğer yandan, Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkının tamamen yerli sanatçılara ait olması Türkiye’deki yerli müziğin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre tüm dünyada bu yazın sıcak günlerine eşlik eden şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola oldu. Listenin zirvesini WHERE SHE GOES ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise Seven (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı.

Spotify 2023 Yaz Hitleri Türkiye çalma listesini buradan, global listeyi ise buradan dinleyebilirsiniz.

2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

Caney - UZI

Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

24/7 - ALIZADE, BEGE

Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

Geri Dönemedim - Semicenk

Ali Cabbar - Emir Can İğrek

Yana Yana - Semicenk, Reynmen

Aşkın Olayım - Simge

Aşk Olsun - cakal

ARABA - Sefo

BAYBAY - BLOK3

Sevecek Sandım - Semicenk

N’aptığını bilmesem de - BLOK3

AFFETMEM - BLOK3

Celladına Aşık - Kubilay Karça

Aynen - Heijan, Muti

DEFOL - Lil Zey

NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

Yaz Gülü - İrem Derici



2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma

WHERE SHE GOES - Bad Bunny

Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto

Cruel Summer - Taylor Swift

La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma

un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny

Flowers - Miley Cyrus

Daylight - David Kushner

Sprinter - Dave, Central Cee

As It Was - Harry Styles

Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY

LALA - Myke Towers

Kill Bill - SZA

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma

vampire - Olivia Rodrigo

Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa

Classy 101 - Feid, Young Miko

TQM - Fuerza Regida

I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys

Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez



* Tüm veriler 29 Mayıs ve 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlemelere göre elde edilmiştir.