2023 yazında Türkiye'de Spotify'da en çok dinlenen 20 şarkı
2023 yazına veda ederken Spotify, dünya genelinde ve Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.
Dünya genelinde 2023 yazına, Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola damgasını vururken, Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği Pişman Değilim oldu.
Plaj keyfine, geç batan günlere, doğa harikası tatil kasabalarına ve tüm yorgunluğumuzu alıp doya doya dans ettiğimiz yaz partilerine veda zamanı. Biten bir yazı daha geride bırakırken Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında dillerden düşmeyen “yaz hitleri” listelerini yayınlandı. Hem globalde hem de Türkiye’de 2023 yazı boyunca en çok dinlenen parçaların yer aldığı yaz hitleri listeleriyle biten yazın tesellisini bulmak mümkün!
Spotify’ın Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenenleri listesinin zirvesine, Semicenk ve Doğu Swag’in tam da yazın başında çıkış yapan parçası Pişman Değilim yerleşti. Pişman Değilim’i Caney’le UZI ikinci sıradan takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül parçası Aman Güzel Yavaş Yürü, üçüncü oldu. 24/7 ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken, arabesk, rap ve pop sound’larının birleştiği tarzıyla yaz hitleri listesinde ağırlığı hissedilen Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği Canın Sağ Olsun ile listenin beşinci sırasında yer aldı.
2023 yaz aylarına damgasını vuran şarkılar Türkiye’deki müzik kültürünün bir yansıması niteliğinde. Z kuşağı için yükseliş trendinde olan arabeskin ve bu türün pop ve rap gibi türlerle oluşturduğu füzyonun yükselişini 2023 Yaz Hitleri listesinde görmek mümkün. Diğer yandan, Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkının tamamen yerli sanatçılara ait olması Türkiye’deki yerli müziğin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre tüm dünyada bu yazın sıcak günlerine eşlik eden şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola oldu. Listenin zirvesini WHERE SHE GOES ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise Seven (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı.
Spotify 2023 Yaz Hitleri Türkiye çalma listesini buradan, global listeyi ise buradan dinleyebilirsiniz.
2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
Caney - UZI
Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
24/7 - ALIZADE, BEGE
Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
Geri Dönemedim - Semicenk
Ali Cabbar - Emir Can İğrek
Yana Yana - Semicenk, Reynmen
Aşkın Olayım - Simge
Aşk Olsun - cakal
ARABA - Sefo
BAYBAY - BLOK3
Sevecek Sandım - Semicenk
N’aptığını bilmesem de - BLOK3
AFFETMEM - BLOK3
Celladına Aşık - Kubilay Karça
Aynen - Heijan, Muti
DEFOL - Lil Zey
NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
Yaz Gülü - İrem Derici
2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
WHERE SHE GOES - Bad Bunny
Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
Cruel Summer - Taylor Swift
La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
Flowers - Miley Cyrus
Daylight - David Kushner
Sprinter - Dave, Central Cee
As It Was - Harry Styles
Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
LALA - Myke Towers
Kill Bill - SZA
Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma
vampire - Olivia Rodrigo
Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
Classy 101 - Feid, Young Miko
TQM - Fuerza Regida
I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
* Tüm veriler 29 Mayıs ve 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlemelere göre elde edilmiştir.