2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: İşte gecenin kazananları
MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), ABD'nin New York şehrinde düzenlenen törende sahiplerini buldu. Geceye on iki adaylıktan yedisini kazanan pop yıldızı Taylor Swift damga vurdu.
Donald Trump-Kamala Harris münazarası nedeniyle ertelenen MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Megan Thee Stallion'ın sunuculuk yaptığı gecede LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi isimler sahne aldı.
Eminem "Houdini" ve “Somebody Save Me” şarkılarıyla ödül törenin açılışını yaptı. Rapçi geceden iki ödülle ayrıldı.
Fotoğraf: Getty
"Eras" adlı dünya turnesiyle adından söz ettiren ve son albümüyle üst üste rekor kıran Taylor Swift, gecenin yıldızı oldu. Şarkıcı, 12 adaylıktan 7'sini kazanarak gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.
Fotoğraf: Getty
İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler...
Fotoğraf: Getty