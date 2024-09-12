2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: İşte gecenin kazananları

Megan Thee Stallion'ın sunuculuk yaptığı gecede LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi isimler sahne aldı.

Eminem "Houdini" ve “Somebody Save Me” şarkılarıyla ödül törenin açılışını yaptı. Rapçi geceden iki ödülle ayrıldı.

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