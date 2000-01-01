İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde 14 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında yurtdışından ve Türkiye’den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Bu yıl programında hem fiziki hem de çevrimiçi performanslara yer veren festivalin fiziki performansları COVID-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşecek. Festival programındaki çevrimiçi performanslar ise 14 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında, festival süresince online.iksv.org adresinde izlenebilecek. Bu yıl programında yerli yapımlara büyük yer ayıran festivalin biletleri Biletix üzerinden satılıyor.

DUMRUL İLE AZRAİL





2000 yılında ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenen Dumrul ile Azrail yeni oyuncuları ve yeni sahneleme anlayışıyla, bellek, anlatı, yaşam, ölüm ve aşk tanımlarının izlerini sürüyor. Murathan Mungan’ın hikâyesinden Mustafa Avkıran’ın oyunlaştırdığı oyun, Dede Korkut’un Deli Dumrul’unu kaynak alıyor. Eski ve yeni hikâye anlatıcılarını bir araya getiren Dumrul ile Azrail, sesin, sözün, ışığın, hareketin ve bedenin dramaturjisiyle çok bilindik bir hikâyeyi 20 yıl sonra yeniden kuruyor. Oyun, Tekfen Holding’in özel gösteri sponsorluğunda 19 ve 20 Kasım’da Zorlu PSM’de.

BEN “SEVGİLİ MİLENA” (Kafka ve Milena Mektuplaşmaları)





Ben “Sevgili Milena”, Franz Kafka - Milena Jesenská aşkının günümüze ulaşmamış “eksik parçaları”nı hayal ederek ikili arasındaki mektuplaşmaları kurguluyor. Bülent Yıldız’ın kaleme aldığı oyun, Milena Jesenská’nın hayatından ve Kafka’nın ona yazdıklarından hareketle Milena’yı, ruhu, duyguları ve kalemiyle kurgusal düzlemde seyirciyle buluşturuyor. Eser, Kafka’nın gerçek mektuplarıyla Milena’nın kurgulanmış satırlarını bir araya getirerek, seyirciyi 1920’lerin Avrupa’sında tutkulu bir ilişkiyle buluşmaya davet ediyor. Meltem Cumbul’un yönettiği ve oynadığı, Mert Fırat’ın sesiyle dâhil olduğu oyun, festivalin yerli yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Oyun 16-17 Kasım’da DasDas’ta; 20-21 Kasım’da Fişekhane Ana Sahne’de izlenebilir.

MADAM GİYOTİN





Feminist oyun yazarı Olympe, gözü pek suikastçı Charlotte, cesur casus Marienne ve inatçı, ileri görüşlü kraliçe Marie… Gerçek hayatta yolları hiç kesişmemiş olsa da eylemleri ve fikirleriyle aynı tarihin, Fransız Devrimi’nin birer parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadın. Madam Giyotin, bu dört kadını zamansız ve mekânsız bir ortamda buluşturuyor. Şiddeti ve komediyi yan yana getiren, seyirciyi eşitlik ve kardeşlik kavramları üzerine düşünmeye sevk edecek özgün bir kadın buluşması... Yağmur Yağmur’un yönettiği; Betül Arım, Zeliha Gürsoy, Simel Aksünger ve Buket Gülbeyaz’ın rol aldığı oyun, festivalin yerli yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın sponsorluğunda 17 Kasım’da Fişekhane İkinci Sahne’de izlenebilir.

TUT! BIRAK!





Farklı sınıf, kültür ve çevreden kadınların dilinden monologlar... Deniz Kaptan’ın Kadın Hikâyeleri kitabından seçilen monologlar, Hüseyin Umaysız’ın yönetiminde, sahnedeki Layla Önlen’in kimliğini de içine katarak tek bir bedende birleşiyor. Sözcükler, dans ve enstalasyonla iç içe geçiyor, kadınların hikâyelerinden performatif bir alan ve eylem yaratılıyor. Yalnızca tanımadığınız insanlarla paylaşılan sır türünden hikâyeler bunlar. Her hikâyede patlamaya hazır, kaynamakta olan bir şeyler var. Oyuncu sona doğru tamamen bağımsız olacağı boş bir alana doğru yolculuk ediyor. Oyun, boşluktaki malzemeyi tamamen bir enstalasyon alanına, performansı da dansa dönüştürmekten kaçınmıyor. Festivalin yerli yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleşen gösteri 18-19 Kasım’da Moda Sahnesi’nde izlenebilir.

KISA OYUNLAR / MEKÂNLAR 3