4 Saatte Süper İnsan

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New York Times bestseller listelerini altüst eden bir kitap...

Vücudumuzu ele geçirmek, kendimizi yeniden keşfetmek mümkün mü? Bu kitabıyla New York Times bestseller listelerini alt üst eden Timothy Ferriss, sağlıklı bir hayat, mükemmel bir vücut ve inanılmaz cinsel performansın sihirli anahtarlarını elinde tutuyor. Ferriss, insan bedenini değiştirme konusunda piyasadaki her türlü diyeti denediği takıntılı bir arayışın sonucunda bilinen tüm kilo kaybı çalışmalarına meydan okuyor ve 30 gün içinde dokuz kilo kaybetmeyi ve yağ yakımını yüzde 300 artırmayı garantileyen şok metodunu paylaşıyor.

Timothy Ferriss/Altın Kitaplar