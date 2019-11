Beyaz perdenin en önemli etkinliklerinden biri olan 76. Venedik Film Festivali, geçtiğimiz ay gerçekleşti ve yılın en iyilerini ödüllendirdi.

Avrupa’nın en eski festivali, bu yıl tartışmalara da ev sahipliği yaptı. Polanski, daha önce kendisinin de itiraf ettiği cinsel istismar skandalına rağmen festivalde yer alması ve hatta ödüllendirilmesi dolayısıyla organizasyon yoğun eleştiriye maruz kaldı. Prestijli festivalin kazananlarına hızlı bir bakış atıyoruz.



Altın Aslan: Joker-Todd Phillips

Jüri Büyük Ödülü: J’accuse-Roman Polanski

En İyi Yönetmen: Roy Andersson-About Endlessness

En İyi Kadın Oyuncu: Ariane Ascaride-Gloria Mundi

En İyi Erkek Oyuncu: Luca Marinelli-Martin Eden

En İyi Senaryo: Yonfan-No. 7 Cherry Lane J

En İyi Genç Oyuncu: Toby Wallace-Babyteeth

Jüri Özel Ödülü: La Mafia Non E Più Quello Di Una Volta-Franco Moresco







Orizzonti

En İyi Film: Atlantis-Valentyn Vasyanovych

En İyi Yönetmen: Theo Court-Blanco En Blanco

Jüri Özel Ödülü: Verdict-Raymund Ribay Guttierez

En İyi Kadın Oyuncu: Marta Nieto-Madre

En İyi Erkek Oyuncu: Sami Bouajila-A Son

En İyi Senaryo: Jessica Palud-Revenir

En İyi Kısa Film: Darling-Saim Sadiq

Geleceğin Aslanı Ödülü: You Will Die At 20-Amjad Abu Alala



Sanal Gerçeklik

En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: The Key-Celine Tricart

En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: A Linha-Ricardo Laganaro

En İyi Sanal Gerçeklik Öyküsü: Daughters Of Chibok-Joel Kachi Benson