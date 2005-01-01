Avrupa’nın en eski festivali, bu yıl tartışmalara da ev sahipliği yaptı. Polanski, daha önce kendisinin de itiraf ettiği cinsel istismar skandalına rağmen festivalde yer alması ve hatta ödüllendirilmesi dolayısıyla organizasyon yoğun eleştiriye maruz kaldı. Prestijli festivalin kazananlarına hızlı bir bakış atıyoruz.
Altın Aslan: Joker-Todd Phillips
Jüri Büyük Ödülü: J’accuse-Roman Polanski
En İyi Yönetmen: Roy Andersson-About Endlessness
En İyi Kadın Oyuncu: Ariane Ascaride-Gloria Mundi
En İyi Erkek Oyuncu: Luca Marinelli-Martin Eden
En İyi Senaryo: Yonfan-No. 7 Cherry Lane J
En İyi Genç Oyuncu: Toby Wallace-Babyteeth
Jüri Özel Ödülü: La Mafia Non E Più Quello Di Una Volta-Franco Moresco
Orizzonti
En İyi Film: Atlantis-Valentyn Vasyanovych
En İyi Yönetmen: Theo Court-Blanco En Blanco
Jüri Özel Ödülü: Verdict-Raymund Ribay Guttierez
En İyi Kadın Oyuncu: Marta Nieto-Madre
En İyi Erkek Oyuncu: Sami Bouajila-A Son
En İyi Senaryo: Jessica Palud-Revenir
En İyi Kısa Film: Darling-Saim Sadiq
Geleceğin Aslanı Ödülü: You Will Die At 20-Amjad Abu Alala
Sanal Gerçeklik
En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: The Key-Celine Tricart
En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: A Linha-Ricardo Laganaro
En İyi Sanal Gerçeklik Öyküsü: Daughters Of Chibok-Joel Kachi Benson