Açık Sahne'de ünlü yağmuru

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15 Kasım Cumartesi akşamı garajistanbul'da %100 Açık Sahne fırtınası esti.

Gazeteci Tolga Akyıldız, 15 Kasım’da garajistanbul’da gerçekleştirdiği “Tolga Akyıldız'la %100 Açık Sahne” etkinliğinde ünlü isimleri ağırladı.

Hakan Tamar'ın sunduğu %100 Açık Sahne'de; Göksel-maNga düeti, mor ve ötesi'nden Harun Tekin'in "Yok Öyle Kararlı Şeyler" grubuyla söylediği şarkılar, Atiye ve Fuat Güner'in özel performansları hafızalara kazındı. Bertuğ Cemil, Biz, Gece, Kıvılcım Ural, Nükleer Başlıklı Kız ve Yaşlı Amca da gece boyunca %100 Açık Sahne takipçilerine müzik ziyafeti verdiler.

Bu özel geceyi izlemek üzere garajistanbul'a gelenler arasında Gülse Birsel, Şebnem Ferah ve Melisa Sözen gibi birçok ünlü isim de vardı. Tolga Akyıldız'la %100 Açık Sahne geceleri garajistanbul'da devam edecek...